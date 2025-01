Dự đoán kết quả V-League hôm nay: HAGL khó thắng, CLB Bình Dương dễ hòa

Cuộc chạm trán giữa CLB HAGL với CLB TP.HCM diễn ra lúc 17 giờ trên sân Pleiku (trực tiếp FPT Play, HTV Thể thao) được dự báo ít bàn thắng, dễ chia điểm. Lý do là CLB HAGL do HLV Lê Quang Trãi dẫn dắt cùng Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành có lực lượng không vượt trội so với CLB TP.HCM. 2 đội nhiều lần chạm trán, nắm rõ lối chơi, điểm mạnh, yếu của nhau nên cũng khó tạo ra đột biến.

CLB HAGL nhiều khả năng chia điểm với CLB TP.HCM trên sân Pleiku ẢNH: VPF

Trong 4 lần chạm trán gần nhất, CLB HAGL thắng 2, thua 2 trước CLB TP.HCM. Phong độ của 2 đội cũng khá ổn định nên khả năng trận đấu hòa dễ xảy ra. Dự đoán kết quả trận đấu: CLB HAGL hòa CLB TP.HCM với tỷ số 1-1.

Ở trận còn lại lúc 18 giờ giữa CLB Bình Dương với CLB Bình Định (trực tiếp FPT PLay, TV360+4) cũng được đánh giá cân tài cân sức. Xét lực lượng, đội Bình Dương có nhiều "sao số" hơn so với đối thủ lại có ưu thế sân nhà, tuy nhiên phong độ của đội bóng đất Thủ không tốt. CLB Bình Định cũng thua lượt trận gần nhất tại V-League nên nỗ lực trở lại.

Nguyễn Tiến Linh cùng CLB Bình Dương được đánh giá cao nhưng cũng dễ hòa trước CLB Bình Định ẢNH: VPF

Theo thống kê ở 2 lần chạm trán gần nhất đội Bình Dương và Bình Định bất phân thắng bại. Điều này càng làm củng cố khả năng 2 đội tiếp tục chia điểm ở lần tái đấu vòng 10 V-League 2024-2025. Dự đoán kết quả trận đấu: CLB Bình Dương hòa CLB Bình Định với tỷ số 2-2.

