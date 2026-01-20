Dự đoán U.23 Việt Nam - U.23 Trung Quốc: Dàn gái xinh chốt Việt Nam thắng đậm

22 giờ 30 ngày 20.1 (giờ Việt Nam), U.23 Việt Nam bước vào trận bán kết U.23 châu Á 2026, chạm trán U.23 Trung Quốc trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City. Trước giờ bóng lăn, không khí dự đoán tỷ số đang rất nóng.

Trong không khí vừa hồi hộp, vừa rộn ràng đó, Nguyễn Thị Kim Châu, á hậu 2 cuộc thi hoa hậu sinh viên Hòa bình Việt Nam, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, dự đoán U.23 Việt Nam thắng 3-2, giải quyết gọn trong 90 phút thi đấu chính thức để đoạt vé vào chung kết.

Châu cho biết cả ngày hôm nay, cô và bạn bè liên tục bình luận về chiến tích "vô tiền khoáng hậu" của U.23 Trung Quốc khi giành vé vào bán kết mà mới ghi vỏn vẹn 1 bàn. Mọi người cho rằng U.23 Trung Quốc không thắng nhờ bùng nổ tấn công, mà nhờ cách đá cực kỷ luật và hàng thủ chắc trong tay huấn luyện viên Antonio Puche, trở thành đội duy nhất của giải chưa thủng lưới bàn nào.

Á hậu Kim Châu cho rằng U.23 Việt Nam sẽ thắng U.23 Trung Quốc 3-2 ẢNH: NVCC

Theo Châu, chính vì vậy, câu chuyện trước trận càng khiến màn tiên đoán trở nên hấp dẫn. Cô tin rằng gặp đối thủ cực mạnh, U.23 Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ ổn định và khả năng tạo khác biệt ở những thời điểm quyết định.

Trong khi đó, Đoàn Minh Anh (18 tuổi), diễn viên phim Nhà ba tôi một phòng, tin chắc U.23 Việt Nam sẽ thắng đậm với tỷ số 4-0 hoặc 3-1. Minh Anh nói đang chuẩn bị sẵn tinh thần để đi bão nếu đội nhà giành vé vào chung kết. "Chúc U.23 Việt Nam vào chung kết và giành cúp vô địch", Minh Anh nói.

Minh Anh cho rằng U.23 Việt Nam sẽ thắng áp đảo đội bạn nhờ chiến thuật tốt ẢNH: NVCC

Trần Cẩm Hà (19 tuổi), sống ở Phần Lan, nói dù ở xa nhưng vẫn dõi theo từng nhịp bóng của U.23 Việt Nam. “Trái tim mình luôn hướng về Việt Nam”, Hà chia sẻ và chốt kèo chắc nịch 3-2 cho đội nhà. Cô cho biết đang háo hức chờ trận đấu tối nay, hy vọng sẽ là một màn so tài kịch tính.

Cẩm Hà chốt 3-2 cho U.23 Việt Nam ẢNH: NVCC

Vũ Tiến Dũng (27 tuổi), làm việc tại Công ty Tuấn Nam (TP.HCM), dự đoán Việt Nam thắng 2-1 và còn đặt lịch luôn cho bàn mở tỷ số. Dũng tin cậu em út Lê Phát sẽ ghi bàn ở phút 38. Theo Dũng, sau chiến thắng ấn tượng trước U.23 UAE, Việt Nam sẽ thắng áp đảo U.23 Trung Quốc và tạo thế trận chủ động.

Dũng cho biết nếu theo số liệu, U.23 Việt Nam đã ghi bàn ở cả 4 trận của giải: thắng Jordan 2-0, Kyrgyzstan 2-1, Arab Saudi 1-0 (vòng bảng) và UAE 3-2 (tứ kết). Đội ghi tổng cộng 8 bàn, thủng 3 bàn, giữ sạch lưới 2 trận. Trong khi đó, U.23 Trung Quốc hòa Iraq 0-0, thắng Australia 1-0, hòa Thái Lan 0-0 rồi tiếp tục hòa Uzbekistan 0-0. Đoàn quân của huấn luyện viên Antonio Puche mới chỉ có 1 bàn, nhưng vẫn chưa để thủng lưới. Vì thế suy ra cả hai đều ngang tài ngang sức.

"Tuy nhiên, mình thấy U.23 Trung Quốc thiên về thể lực, giàu đối kháng và chịu áp lực tốt, nhưng bộc lộ hạn chế ở khâu tấn công. Chính vì vậy, khi gặp U.23 Việt Nam, đội này sẽ toát mồ hôi hột vì nước mình chơi rất lợi hại. Mình tin chắc Việt Nam sẽ phản công và giành chiến thắng", Dũng nói.

Cổ động viên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ hứa hẹn sẽ "bùng cháy" trong tối nay ẢNH: TN

Nguyễn Quang Tâm (29 tuổi), làm việc tại Khu chế xuất Tân Thuận (TP.HCM), nhận định U.23 Trung Quốc từ đầu giải chưa để thủng lưới nên sẽ đoán chắc U.23 Việt Nam tiếp tục chọn cách đá phòng ngự chặt, kéo nhịp trận đấu chậm. "U.23 Việt Nam được đánh giá cao hơn, vì vậy cần phải tận dụng cơ hội và dứt điểm sớm. Nếu để trận đấu kéo dài, mình sẽ gặp bất lợi", anh nói.

Bạn trẻ dự đoán U.23 Việt Nam sẽ thắng áp đảo ẢNH: AFC

Tâm cho biết anh kỳ vọng Đình Bắc có thể tạo khác biệt, đồng thời cho rằng HLV Kim Sang-sik cần tính toán nhân sự để tạo bất ngờ. Tâm còn chốt luôn tỷ số 3-0 kèm câu ví von: "Thủ môn Li Hao của Trung Quốc sẽ phải nhặt bóng mỏi tay. Tối nay, mình và bạn bè sẽ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem đá bóng và sẵn sàng để đi bão. Việt Nam vô địch".