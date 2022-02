‘Dù dùi cui còn trỏ lên trời, tiếng còi còn méo mó nhưng thiếu họ là cả vấn đề’

Chiều 9.2, Học viện An ninh nhân dân tổ chức hội thảo khoa học “Hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm củng cố, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”.

Theo trung tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, hội thảo nhằm đánh giá, làm rõ các chính sách pháp luật về lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách thời gian qua. Đồng thời, đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách, phát huy vai trò của lực lượng trong tình hình mới.

Nêu ý kiến thảo luận, ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ địa phương Ban Nội chính T.Ư, cho biết từ kinh nghiệm đi địa phương nắm tình hình chiếm tới 50% thời gian làm việc, cho thấy các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở được ví như “cách tay nối dài” của lực lượng công an chính quy trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

“Chắc hẳn chúng ta đều thấy, dù là tổ chức một hoạt động chính trị, đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước hay tổ chức lễ hội, văn hóa thì luôn phải có lực lượng này tham gia. Dù rằng dùi cui còn trỏ lên trời hay tiếng còi thổi còn méo mó, nhưng rõ ràng nếu thiếu họ thì là cả một vấn đề”, ông Trường nói.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Trường, hiện có rất nhiều vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của lực lượng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở cần phải được xem xét, đánh giá để đặt vào vị trí đúng mức.





Theo đó, mỗi địa phương có văn bản quy định riêng về số lượng, chế độ chính sách với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở và thời điểm áp dụng triển khai trên thực tế không đồng bộ, thống nhất ở phạm vi cả nước. Nhìn chung, chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở còn thấp nên chưa tạo được động lực để phát huy hết vai trò của các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Đáng chú ý, từ khi triển khai lực lượng công an chính quy xuống xã, lực lượng công an xã bán chuyên trách có tư tưởng chán nản, ỷ lại vào lực lượng công an xã chính quy, nếu không có chế độ, chính sách tốt thì không thu thu hút được đội ngũ này tiếp tục tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở. Ngoài ra, một số chức năng, nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và lực lượng công an xã bán chuyên trách còn bị chồng chéo, trùng dẫm lên nhau.

Từ đó, ông Nguyễn Xuân Trường cho rằng cần thiết phải thống nhất trong một văn bản quy phạm pháp luật mà cụ thể là xây dựng, ban hành luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Yêu cầu này xuất phát từ thực tế là những lực lượng đã có, đang hoạt động hàng ngày chứ không phải xây dựng luật để tổ chức một lực lượng mới.

Thứ 2, đạo luật này cần có các quy định lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được hưởng một số chế độ, chính sách cụ thể như: được hỗ trợ chế độ phụ cấp thường xuyên hằng tháng; hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; được trang bị công cụ hỗ trợ, hồ sơ, sổ sách để thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận để thực hiện nhiệm vụ; được sử dụng nơi làm việc trước đây đã bố trí cho lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, xóm, khu phố để hoạt động…