Du học New Zealand: Lộ trình ra sao? Có những học bổng nào?

"New Zealand là một môi trường đa văn hóa. Và kết quả là, không chỉ sinh viên Việt Nam, mà khi sinh viên nói chung đến New Zealand, họ đều có được những mối liên hệ tốt đẹp, bền chặt giữa người dân với nhau. Và nói chung là một trải nghiệm thực sự tuyệt vời. Và chúng tôi biết điều đó bởi vì, năm ngoái chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát về trải nghiệm của sinh viên New Zealand, và 92% trong số họ nói với chúng tôi rằng họ đã có một trải nghiệm tuyệt vời ở New Zealand", ông James chia sẻ.

Theo tổng lãnh sự, từ tháng 1-8.2025, số lượng sinh viên Việt Nam đến New Zealand tăng 9%.

Cũng theo ông James, y tế, giáo dục và đào tạo là những lĩnh vực thực sự thu hút sinh viên New Zealand.

Tổng lãnh sự cho biết thời gian xử lý visa cho người Việt Nam đã giảm từ 20 ngày làm việc vào năm 2023 xuống còn 13 ngày làm việc vào năm 2025.

"Một tin tốt nữa là trong số tất cả sinh viên Việt Nam nộp đơn xin học tại New Zealand và xin visa, 90% đã được chấp nhận", ông nói thêm.

Tổng lãnh sự New Zealand Scott James ẢNH: THANH NIÊN

Về cơ hội việc làm, trong thời gian học, sinh viên có thể làm việc từ 20 giờ mỗi tuần lên 25 giờ mỗi tuần. Đặc biệt, sinh viên có thể làm toàn thời gian trong kỳ nghỉ hè. Và sau khi tốt nghiệp, sinh viên thường có thể xin được visa làm việc 3 năm.

Ông James cho biết có ba học bổng quan trọng nhất đối với sinh viên nước ngoài ở New Zealand là học bổng Manaaki, Giải thưởng Đại học New Zealand và học bổng dành cho học sinh trung học ở New Zealand.