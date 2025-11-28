TP.HCM kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – New Zealand

TP.HCM tưng bừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – New Zealand ảnh: thụy miên

Buổi lễ có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; đại diện lãnh đạo thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; đại diện các sở ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang TP, lãnh đạo UBND thành phố các xã phường đặc khu, các vị trí thức, chức sắc tôn giáo, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố.

Đại diện chính phủ New Zealand gồm bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, ông Scott James, Tổng lãnh sự New Zealand tại TP.HCM; các tổng lãnh sự, thành viên lãnh sự đoàn; doanh nghiệp, công dân New Zealand đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, kiều bào, cựu du học sinh Việt Nam tại New Zealand.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM ảnh: thụy miên

Mở ra giai đoạn hợp tác kế tiếp

Phát biểu chúc mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh cột mốc hai Thủ tướng chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 2 năm nay là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành của quan hệ song phương. Việc ký kết đồng thời đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn hợp tác sâu rộng mới, trải dài từ kinh tế - thương mại, nông nghiệp thông minh, giáo dục, khoa học - công nghệ, đến hợp tác ngành nghề biển, ứng phó biến đổi khí hậu và giao lưu nhân dân.

Trong tiến trình ấy, ông Được cho hay TP.HCM luôn tự hào là một trong những địa phương tiên phong và năng động nhất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam - New Zealand. Thành phố đã trở thành điểm đến tin cậy của nhiều cơ sở giáo dục, tổ chức và doanh nghiệp New Zealand, mở ra những cơ hội hợp tác phong phú, thiết thực và mang lại thành quả rõ nét trong nhiều lĩnh vực. Thành phố cũng vinh dự hai lần đón tàu hải quân New Zealand ghé thăm.

Đoàn biểu diễn nghệ thuật Ngāti Rangiwewehi kapa haka nổi tiếng của New Zealand đến TP.HCM ảnh: thụy miên

Theo ông Được, TP.HCM đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, với không gian và tầm nhìn được mở rộng sau khi hợp nhất địa giới với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Thành phố định hướng phát triển theo mô hình "3 vùng – 1 đặc khu – 3 hành lang – 5 trụ cột", trong đó nhấn mạnh các động lực về công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển và logistics, dịch vụ tài chính, kinh tế xanh và kinh tế số. Cấu trúc phát triển mới này không chỉ mở rộng dư địa tăng trưởng cho thành phố mà còn tạo thêm nhiều không gian hợp tác thực chất với các đối tác quốc tế, trong đó có New Zealand.

Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ trong thời gian tới TP.HCM mong muốn tiếp tục cùng New Zealand mở rộng các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, từ giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đến nông nghiệp công nghệ cao, thương mại bền vững, kinh tế xanh và thích ứng biến đổi khí hậu.

Ông Scott James, Tổng lãnh sự New Zealand tại TP.HCM ảnh: thụy miên

Đặt mục tiêu mới

Về phần mình, Tổng lãnh sự Scott James khẳng định bất chấp khoảng cách địa lý, New Zealand và Việt Nam vẫn chia sẻ nhiều điểm tương đồng quan trọng. Cả hai nền kinh tế đều hướng về xuất khẩu, có tầm nhìn mở và theo đuổi các thị trường tự do. Thương mại chính là động lực thúc đẩy đổi mới, tạo việc làm và tăng trưởng bền vững.

Kim ngạch thương mại song phương đã tăng hơn gấp đôi trong 15 năm qua, từ 476 triệu USD năm 2010 lên gần 1,3 tỉ USD vào năm 2024, phản ánh mối liên kết kinh tế chặt chẽ, dựa trên sự tin cậy và những cơ hội cùng phát triển.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ảnh: thụy miên

Trong bối cảnh đó, TP.HCM không chỉ là một cửa ngõ, mà còn là trung tâm phát triển mạnh mẽ cho sự hợp tác giữa New Zealand và Việt Nam.

Hướng tới tương lai, New Zealand cam kết tăng cường quan hệ đối tác kinh tế với Việt Nam, đặt mục tiêu đầy tham vọng là đạt 3 tỉ USD kim ngạch thương mại song phương vào cuối năm 2026.

Các doanh nghiệp New Zealand rất mong muốn hợp tác cùng cộng đồng năng động của TP.HCM, chia sẻ kiến thức chuyên môn về hệ thống thực phẩm bền vững, ngành trồng trọt thích ứng với biến đổi khí hậu và các dịch vụ sáng tạo.