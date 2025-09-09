TP.HCM kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Mỹ

Các đại biểu tham gia lễ kỷ niệm ảnh: thụy miên

Dự lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Mỹ có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tại TP.HCM, ông Phạm Dứt Điểm, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM. Các đại diện khác của phía Việt Nam bao gồm lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; đại diện các sở ban ngành, các tổ chức hữu nghị thành phố...

Các em nhỏ mang cờ Việt Nam, Mỹ ảnh: thụy miên

Về phía các quan khách nước ngoài, Tổng lãnh sự Mỹ TP.HCM Melissa A. Brown dẫn đầu phái đoàn của tổng lãnh sự quán Mỹ. Buổi lễ còn có sự hiện diện của tổng lãnh sự các nước ở TP.HCM, giới doanh nhân Việt - Mỹ, đại diện bà con kiều bào, các cựu du học sinh Mỹ...



Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ảnh: thụy miên

Những dấu mốc quan trọng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định việc Việt Nam và Mỹ cách đây 30 năm chính thức bình thường hóa quan hệ, thiết lập quan hệ ngoại giao là dấu mốc lịch sử trọng đại trong quan hệ song phương. Đây là tiền đề, nền tảng và là động lực để Việt Nam và Mỹ tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, kinh tế, đến văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Áp phích kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ trên đường Đồng Khởi Q.1 ảnh: thụy miên

Qua 30 năm đồng hành, nhiều dấu mốc mới trong quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ đã được thiết lập, trong đó nổi bật là việc hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9.2023.

Ca sĩ Đông Hùng và Võ Hạ Trâm ảnh: thụy miên

Ông Nguyễn Văn Được nhận xét tính hiệu quả, thực chất của mối quan hệ song phương ngày càng được nâng cao, thể hiện qua những con số cụ thể: kim ngạch thương mại hai chiều tăng gần 300 lần sau 30 năm, từ khoảng 450 triệu USD năm 1995 lên 155 tỉ USD năm 2025.

Phân cảnh mở đầu trong chuỗi tiết mục Xuôi dòng Phương Nam ảnh: thụy miên

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 trên thế giới của Mỹ; trong khi Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Cùng lúc, Mỹ là một trong những đối tác FDI hàng đầu của Việt Nam và là đối tác chiến lược trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.

Một phân cảnh trong chuỗi tiết mục Xuôi dòng Phương Nam ảnh: thụy miên

Vai trò nổi bật của TP.HCM

Trong cuộc hành trình 30 năm qua, quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và các địa phương Mỹ cũng không ngừng được củng cố, mở rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung. Ba tháng trước khi hai nước bình thường hóa quan hệ, TP.HCM tháng 4.1995 là địa phương đầu tiên ở Việt Nam tiên phong thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với thành phố San Francisco (bang California).

Hát bội trong chuỗi tiết mục Xuôi dòng Phương Nam ảnh: thụy miên

Sau đó, đến tháng 9.2023, ngay sau khi Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, TP.HCM đã ký kết quan hệ hữu nghị hợp tác với thành phố New York (bang New York), trung tâm kinh tế tài chính hàng đầu nước Mỹ và thế giới.

TP.HCM cũng chính là nơi ra đời của những mô hình hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ, điển hình như việc thành lập Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) hay Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, tiền thân của Đại học Fulbright Việt Nam ngày nay. Thành phố là điểm đến tin cậy của nhiều nhà đầu tư chiến lược, nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ như Intel, NVIDIA, AMD, Marvell…

Đờn ca tài tử trong chuỗi tiết mục Xuôi dòng Phương Nam ảnh: thụy miên

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cam kết TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Tổng lãnh sự quán Mỹ và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư Mỹ để mở ra giai đoạn 30 năm rực rỡ tiếp theo trong quan hệ giữa hai bên; đặc biệt là trong những lĩnh vực hợp tác chiến lược như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.



Tổng lãnh sự Mỹ TP.HCM Melissa A. Brown ảnh: thụy miên

Sự chuyển mình, tính kiên cường và tầm nhìn chung

Về phần mình, Tổng lãnh sự Mỹ Brown nhận xét câu chuyện giữa Việt Nam và Mỹ là một câu chuyện về sự chuyển mình, kiên cường và tầm nhìn chung.

"Từ những đối thủ trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, Mỹ và Việt Nam đã xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, thịnh vượng về kinh tế, và hợp tác chiến lược. Năm kỷ niệm này không chỉ là sự tưởng nhớ về quá khứ; nó còn là nền tảng cho tương lai", bà cho biết.

Ban nhạc Tony Memmel đến từ Mỹ ảnh: thụy miên

Theo bà, sự kiện kỷ niệm 30 năm đánh dấu sự khởi đầu cho thêm 30 năm nữa của sự thịnh vượng và hợp tác ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia, và khu vực tư nhân sẽ được dự đoán tiếp tục đóng vai trò là động lực thúc đẩy cho sự hợp tác song phương.

Bà cho biết Mỹ đang dẫn đầu trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, blockchain, công nghệ lượng tử, và truyền thông kỹ thuật số. Đây cũng là các lĩnh vực chuyên môn này có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Việt Nam.

ảnh: thụy miên

Bên cạnh đó, chuyên môn của Mỹ trong các lĩnh vực năng lượng, bao gồm dầu khí, năng lượng hạt nhân, và năng lượng địa nhiệt, có thể củng cố an ninh năng lượng của Việt Nam, đồng thời tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng cho các công ty Mỹ cả trong và ngoài nước.

Ca sĩ Thảo Trang ảnh: thụy miên

Bà khẳng định chính phủ và khu vực tư nhân Mỹ cam kết trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam để đạt được các mục tiêu kinh tế và tăng cường thịnh vượng cho cả hai nước.