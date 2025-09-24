TP.HCM kỷ niệm nửa thế kỷ Việt Nam và Đức đồng hành

Tổng lãnh sự Đức và Phó chủ tịch UBND TP.HCM ảnh: thụy miên

Dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Đức có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Phạm Dứt Điểm, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM cùng đại diện các sở, ban, ngành của thành phố.

Về phía các quan khách nước ngoài, Tổng lãnh sự Đức tại TP.HCM Andrea Maria Sühl dẫn đầu phái đoàn của Tổng lãnh sự quán Đức. Buổi lễ còn có sự hiện diện của các tổng lãnh sự, đại diện lãnh sự đoàn các nước ở TP.HCM, giới doanh nhân Việt – Đức, đại diện bà con kiều bào, các cựu du học sinh Đức...

Việt Nam - 1 trong 8 đối tác của Chiến lược hợp tác phát triển của Đức

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhận định sau nửa thế kỷ và gần 15 năm kể từ khi nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2011, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Đức phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả và toàn diện, gặt hái những thành công trên tất cả các trụ cột hợp tác.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết Đức là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại châu Âu ảnh: thụy miên

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức năm 2022, và của Tổng thống Đức năm 2024, đã tạo thêm động lực mới cho quan hệ hai nước, thể hiện rõ sự quan tâm của Đức đối với Việt Nam – là 1 trong 8 đối tác toàn cầu trong chiến lược hợp tác phát triển của Đức.

Về kinh tế, Đức là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại châu Âu, trong 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch song phương đạt trên 6,6 tỉ USD, có hơn 530 doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam.

Đức là một trong những nhà tài trợ ODA lớn nhất, cam kết viện trợ không hoàn lại 61 triệu euro riêng trong giai đoạn 2024-2025; và đã đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều dự án đào tạo nghề và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nửa thế kỷ qua cũng chứng kiến Đức là nơi đào tạo hàng vạn cán bộ, chuyên gia, kỹ sư và lưu học sinh Việt Nam, là "ngôi nhà thứ hai" của cộng đồng hơn 200.000 người Việt.

Tiết mục Trống cơm tại lễ kỷ niệm ảnh: thụy miên

Chính sự đồng điệu về văn hóa, tinh thần và con người ấy đã trở thành chất keo gắn kết, làm cho mối quan hệ Việt Nam - Đức không ngừng phát triển thêm sâu sắc, đa dạng và giàu tính nhân văn.

"Chúng tôi (TP.HCM - NV) tự hào là "nhà" của những dự án biểu tượng trong quan hệ song phương: từ Trường Quốc tế Đức và Trường Đại học Việt - Đức, nơi lan tỏa ngôn ngữ, văn hóa Đức và nuôi dưỡng thế hệ trẻ của thành phố trong môi trường học thuật tiên tiến, đến Ngôi nhà Đức - một công trình tiêu biểu của Đức tại khu vực Đông Nam Á và đồng thời cũng là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia", theo ông Hà.

Đại diện lãnh đạo thành phố khẳng định TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Tổng lãnh sự quán Đức và các nhà đầu tư, doanh nghiệp Đức xúc tiến hợp tác sâu rộng hơn nữa trong các lĩnh vực như y tế, tài chính, khoa học công nghệ, phát triển đô thị thông minh, đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Tổng lãnh sự Đức tại TP.HCM Andrea Maria Sühl nêu lên những viễn cảnh đầy hứa hẹn trong tương lai song phương ảnh: thụy miên

Tương lai đầy hứa hẹn

Về phần mình, Tổng lãnh sự Sühl cho hay sự kiện kỷ niệm 50 năm này không chỉ là dịp để nhìn lại quá khứ, mà còn là một sự khởi đầu hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn.

Việt Nam đang đứng trước thềm kỷ nguyên mới và có mục tiêu đầy tham vọng, đó là trở thành đất nước có thu nhập cao. Đức, với lợi thế về giáo dục và kinh tế, là đối tác để giúp Việt Nam thực hiện được mục tiêu đã đề ra, theo nhà ngoại giao.

Bà khẳng định các doanh nghiệp Đức rất quan tâm đến Việt Nam. Họ đang tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Đông Nam Á nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng hoặc thiết lập cơ sở sản xuất. Đổi lại, các doanh nghiệp Đức cam kết chuyển giao tri thức và đảm bảo điều kiện làm việc tối ưu cho đội ngũ nhân sự. Các doanh nghiệp Đức đang có nhu cầu mở rộng sang những thị trường mới và rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các học sinh của Trường Quốc tế Đức tại TP.HCM tham gia tiết mục hợp xướng ảnh: thụy miên

Hợp tác chính trị giữa hai nước cũng được tăng cường, đặc biệt trong các lĩnh vực như phát triển bền vững, năng lượng và bảo vệ môi trường.

"Nhìn về tương lai, nhiều cơ hội thú vị cho sự hợp tác sâu rộng hơn đang mở ra trước mắt chúng ta. Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh việc đào tạo các chuyên gia cho Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM trong tương lai do Trường Đại học Việt - Đức và các trường đại học đối tác của Đức thực hiện. Hợp tác giữa Becamex và Viện Fraunhofer về hệ thống điện tử nano trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn cũng rất hứa hẹn", theo tổng lãnh sự.

Một tiết mục văn nghệ tại sự kiện ảnh: thụy miên

Phía Đức cũng nhận thấy tiềm năng to lớn hơn trong việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp bền vững, công nghệ xanh và phát triển đô thị – những lĩnh vực mà chuyên môn và kinh nghiệm của hai nước có thể bổ sung cho nhau một cách hiệu quả và cùng nhau tạo ra những đột phá mới.