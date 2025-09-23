Tàu hộ vệ Anh HMS Richmond đang thăm TP.HCM uy lực ra sao?

HMS Richmond thăm TP.HCM từ ngày 22 - 25.9 ảnh: thụy miên

Theo trung tá Richard Kemp, sĩ quan chỉ huy tàu HMS Richmond, chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ quốc phòng song phương giữa Anh và Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết duy trì một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Cấu hình tác chiến toàn diện

Với cảng nhà ở Devonport, Plymouth, HMS Richmond là chiến hạm thứ 10 trong tổng số 16 tàu hộ vệ thuộc lớp Type 23 "Duke", xương sống của lực lượng hộ tống tàu sân bay Hải quân Hoàng gia Anh.

Được đặt theo tên Công quốc Richmond, một danh hiệu quý tộc lâu đời tại Anh, con tàu do hãng đóng tàu Swan Hunter chế tạo theo hợp đồng ký tháng 12.1989. Tàu bắt đầu được đóng hồi tháng 2.1992, hạ thủy tháng 4.1993 và chính thức biên chế năm 1995.

Sĩ quan chỉ huy tàu HMS Richmond, trung tá Richard Kemp ảnh: thụy miên

Với chiều dài 133 m, lượng choán nước 4.900 tấn và hiện mang theo thủy thủ đoàn gồm khoảng 200 người khi đến TP.HCM, HMS Richmond được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ chống ngầm, nhưng vẫn có khả năng thực hiện nhiều loại hình tác chiến khác nhau.

Trang bị vũ khí của tàu bao gồm các tổ hợp phòng không Sea Ceptor (thay thế Sea Wolf), tên lửa Naval Strike Missile (NSM) có khả năng chống hạm và tấn công mặt đất, pháo hạm 114 mm, ngư lôi chống ngầm Sting Ray, trực thăng Wildcat hoặc Merlin có khả năng tác chiến chống tàu ngầm và trinh sát tầm xa.

HMS Richmond đã trở thành tàu hộ vệ Type 23 đầu tiên được nâng cấp toàn diện hệ thống liên lạc chiến thuật ảnh: thụy miên

Liên tục được hiện đại hóa, nâng tầm sức mạnh tác chiến

Trả lời Báo Thanh Niên về những cập nhật mới nhất cho con tàu trước khi gia nhập Nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Princes of Wales, trung tá Richard Kemp cho biết trải qua hơn 30 năm hoạt động, HMS Richmond liên tục được nâng cấp sâu rộng nhằm đáp ứng yêu cầu chiến đấu trong môi trường tác chiến hiện đại.

Dù được đưa vào biên chế từ những năm 1990, phần lớn hệ thống và thiết bị trên tàu hiện nay đều thuộc thế hệ mới, đại diện cho thành tựu công nghệ quốc phòng tiên tiến của Vương quốc Anh.

Tàu được trang bị các vũ khí hiện đại ảnh: thụy miên

Đối với trung tá Kemp, HMS Richmond là tàu số một trong lớp tàu Type 23. Vị thuyền trưởng cho biết: "Dù con tàu đã 30 năm tuổi, nhưng phần lớn thiết bị trên tàu hiện nay đều hiện đại hơn nhiều, và tàu liên tục được cải tiến, nâng cấp với những công nghệ tốt nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Anh trong suốt 3 thập niên. Nhờ đó, năng lực tác chiến của chúng tôi được cải tiến mạnh so với trước, bắt kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ hiện đại. Về cơ bản, đây là một tàu chiến được thiết kế chuyên cho nhiệm vụ săn ngầm, nhưng tàu cũng có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác, bao gồm cả tác chiến phòng không".

Trước thềm triển khai cùng Nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh, HMS Richmond đã trở thành tàu Type 23 đầu tiên được nâng cấp toàn diện hệ thống liên lạc chiến thuật – một bước tiến quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa năng lực tác chiến của Hải quân Hoàng gia Anh.

Tàu hiện mang theo thủy thủ đoàn gồm khoảng 200 người khi đến TP.HCM ảnh: thụy miên

Nâng cấp trước sứ mệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Cuộc nâng cấp được thực hiện trước khi tàu khởi hành đến khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đánh dấu bước chuyển mình đáng kể của Hải quân Anh trong việc thích ứng với môi trường tác chiến đa miền, với yêu cầu kết nối liên tục giữa các lực lượng hải quân, không quân và liên quân trở nên tối quan trọng.

Trung tá Kemp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh hàng hải trong khu vực. "Với cả Anh và Việt Nam đều là các quốc gia phụ thuộc vào thương mại hàng hải, việc bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông và các vùng biển lân cận là điều thiết yếu. Chúng tôi ở đây để thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau thúc đẩy một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở và thịnh vượng", viên quan chỉ huy tàu cho biết.

Chuyến đi lần này nằm trong hành trình dài ngày của tàu HMS Richmond, gồm điểm dừng chân trước đó là tại Manila, Philippines. Sau khi rời Việt Nam, tàu sẽ tiếp tục tham gia tập trận cùng các đối tác khu vực trước khi quay về Anh, kết thúc một hành trình kéo dài với nhiều nội dung hợp tác quốc phòng quan trọng.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew trên tàu HMS Richmond ảnh: thụy miên Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew bày tỏ sự phấn khởi khi HMS Richmond có mặt tại đây. Đây cũng là chuyến thăm của tàu chiến đầu tiên đến thành phố sau 2 năm rưỡi. Vì thế, ông cho rằng sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng cho 2 điều rất quan trọng. Thứ nhất, trong khuôn khổ hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay, HMS Richmond đang góp phần duy trì một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở – điều mà cả Vương quốc Anh và Việt Nam đều cùng tin tưởng và nỗ lực thúc đẩy. Thứ hai, đây là một phần của sự hợp tác và giao lưu ngày càng sâu rộng giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, bao gồm an ninh hàng hải, an ninh mạng, phát triển công nghiệp quốc phòng, đào tạo và gìn giữ hòa bình. "Tất cả đều là những lĩnh vực hợp tác quan trọng trong mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước – mối quan hệ mà năm nay chúng ta kỷ niệm 15 năm thiết lập", theo Đại sứ, thêm rằng chuyến thăm của tàu HMS Richmond lần này là vô cùng đúng lúc.



