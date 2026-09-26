    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sự

    Du khách Ấn Độ tử vong sau tai nạn giao thông trên đèo Prenn

    Trường Nguyên
    Trường Nguyên
      Hai người đàn ông mang quốc tịch Ấn Độ đi xe máy trên đèo Prenn xảy ra va chạm với một ô tô đi chiều ngược lại, vụ tai nạn giao thông này khiến 1 người nước ngoài tử vong.

    Ngày 25.9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đèo Prenn, đoạn gần khu du lịch thác Datanla.

    Du khách Ấn Độ tử vong sau tai nạn giao thông trên đèo Prenn- Ảnh 1.

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 du khách Ấn Độ tử vong

    ẢNH: Q.S

    Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc gần 18 giờ cùng ngày. Thời điểm trên, 2 người mang quốc tịch Ấn Độ đi trên một xe máy lưu thông trên đèo Prenn hướng từ Đà Lạt về Đức Trọng. Khi vừa qua khu du lịch thác Datanla đến khúc cua, xe máy bất ngờ lấn nhanh qua làn đường ngược lại rồi va chạm với ô tô đang lưu thông hướng Đức Trọng - Đà Lạt.

    Cú va chạm khiến 2 người đàn ông Ấn Độ bị bất tỉnh giữa đường, 2 xe hư hỏng. Lực lượng chức năng địa phương nhận thông tin đã nhanh chóng đến hiện trường, xử lý vụ việc.

    Du khách Ấn Độ tử vong sau tai nạn giao thông trên đèo Prenn- Ảnh 2.

    Đưa người bị thương đi cấp cứu

    ẢNH: Q.S

    Hậu quả ban đầu của vụ tai nạn giao thông này đã khiến 1 trong 2 người đàn ông mang quốc tịch Ấn Độ tử vong, người còn lại bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.

    Tin liên quan

    Xe chở du khách nước ngoài lao xuống vực dốc Lầu Ông Hoàng

    Xe chở du khách nước ngoài lao xuống vực dốc Lầu Ông Hoàng

    Trưa nay 9.3, một chiếc xe khách chở nhiều du khách nước ngoài đã bị lật ngửa ngay dốc Lầu Ông Hoàng, thuộc P.Phú Hài, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) khiến nhiều du khách nước ngoài bị thương, nhưng không có ai tử vong.

    Khám phá thêm chủ đề

    tai nạn giao thông Đèo Prenn Đà Lạt Ấn Độ tử vong

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận