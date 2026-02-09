Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Du khách bị từ chối nhập cảnh vì điện thoại có ảnh khỏa thân

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
09/02/2026 09:01 GMT+7

Nữ du khách Đài Loan cho biết cô bị từ chối nhập cảnh vào Singapore sau khi cảnh sát tìm thấy những bức ảnh khỏa thân trong điện thoại của mình.

Du khách có tên Fang Qiyuan, đồng thời là người nổi tiếng trên mạng xã hội, đã bị giam giữ qua đêm và trục xuất sau khi đến Singapore để tham dự giải đua xe Công thức 1 hồi tháng 10 năm ngoái. Theo báo Shin Min Daily News, Fang Qiyuan có 1,2 triệu người theo dõi trên Instagram và sở hữu trang với nội dung dành cho người lớn. Trong một bài đăng trên mạng xã hội mới đây, vào ngày 4 tháng 2, Fang cáo buộc ngay sau khi chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Changi, cô đã bị các nhân viên thực thi pháp luật bắt giữ trước khi kịp xuất trình hộ chiếu. Cô cũng "tố" điện thoại di động của mình bị tịch thu và lục soát, và những bức ảnh khỏa thân của mình đã bị các nhân viên nam xem.

Tuy nhiên, cô nhấn mạnh rằng những hình ảnh đó liên quan đến công việc và không liên quan đến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Điện thoại chứa ảnh khỏa thân, du khách bị Singapore từ chối nhập cảnh

Nữ du khách bị Singapore từ chối nhập cảnh

ẢNH: NV

Trong bài đăng, Fang kể lại rằng nhà chức trách không đưa ra lý do cụ thể nào cho việc trục xuất, chỉ thông báo rằng cô không được phép nhập cảnh Singapore. Sau đó, cô đã chờ ở sân bay khoảng 24 giờ trước khi lên máy bay trở về Đài Loan.

Tuy nhiên, theo truyền thông, cô bị trục xuất với lý do có "mục đích nhập cảnh đáng ngờ". Fang trước đây đến Singapore thường xuyên vì có quan hệ tình cảm với một người đàn ông nước này. Fang cho biết vụ việc đã gây ra chấn thương tâm lý nghiêm trọng, dẫn đến những cơn ác mộng tái diễn và chứng mất ngủ.

Liên quan đến vụ việc, người phát ngôn của Cơ quan Nhập cư và Kiểm soát Biên giới Singapore (ICA) cho hay, họ đã nắm các báo cáo về việc cô Fang bị từ chối nhập cảnh vào Singapore. Đồng thời nói thêm, cô Fang đã được các nhân viên chuyển đến để kiểm tra thêm trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh. Các cuộc kiểm tra này bao gồm phỏng vấn và kiểm tra đồ đạc của cô. "Cô ấy được đánh giá là không đủ điều kiện cấp giấy phép nhập cảnh và bị từ chối nhập cảnh vào Singapore", người phát ngôn nói.

Theo một video do ICA đăng tải vào tháng 7 năm 2025, du khách nước ngoài có thể bị từ chối nhập cảnh vào Singapore nếu họ gây ra rủi ro về an ninh hoặc nhập cư, chẳng hạn là người lao động bất hợp pháp hoặc người cư trú quá hạn, hoặc nếu họ bị đánh giá có khả năng cao phạm tội trong nước. Khoảng 41.800 người nước ngoài đã bị từ chối nhập cảnh tại các cửa khẩu của Singapore từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025, theo báo cáo của The Straits Times.

