Ngày 22.11, hàng ngàn người dân và du khách tập trung dọc hai bên bờ sông Trẹm (xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau) theo dõi Giải đua vỏ máy composite mở rộng năm 2026. Những màn bứt tốc trên mặt nước khiến không khí cuộc đua vỏ lãi thêm sôi động.

Giải đấu do Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau phối hợp UBND xã Thới Bình tổ chức, quy tụ hơn 100 tay đua thuộc hơn 20 đoàn đến từ các tỉnh thành Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp và Tây Ninh.

Ông Từ Hoàng Ân, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, cho biết giải đua là dịp để các tay đua vỏ lãi giao lưu, học hỏi, đồng thời tạo không khí sôi nổi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam ẢNH: G.B

Các tay đua tranh tài ở cự ly 800 m, theo thể thức đối kháng loại trực tiếp, sử dụng vỏ composite gắn động cơ 20HP. Những màn bứt tốc về đích liên tục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Lần đầu xem đua vỏ lãi, anh Lê Chí Thiện (ngụ xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau) chia sẻ: "Giải đua rất hấp dẫn, không khí vô cùng sôi động. Những chiếc vỏ máy lướt sóng vèo vèo, nhanh như bay, chớp mắt đã về đích".

Giải đua quy tụ hơn 100 vận động viên ẢNH: G.B

Giải đua nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026.

Ông Từ Hoàng Ân, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, cho biết giải đấu không chỉ tạo sân chơi bổ ích để những người yêu thích môn đua vỏ lãi ở ĐBSCL giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm mà còn góp phần tạo không khí phấn khởi nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đông đảo người dân tập trung theo dõi các tay đua tranh tài ẢNH: G.B

Theo ông Ân, giải đấu còn góp phần giữ gìn, phát huy nét sinh hoạt, văn hóa truyền thống đặc trưng của cư dân vùng sông nước ĐBSCL nói chung và Cà Mau nói riêng.

Thông qua hoạt động này, ban tổ chức hướng đến quảng bá, thu hút du khách khám phá vẻ đẹp hiền hòa, thơ mộng của sông Trẹm, dòng sông giàu giá trị tự nhiên, văn hóa và lịch sử, gắn bó với người dân xã Thới Bình.

Ban tổ chức tặng cho gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thới Bình ẢNH: CTV

Dịp này, ban tổ chức giải đua vỏ máy compositecũng vận động các doanh nghiệp trao nhiều phần quà hỗ trợ gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thới Bình.