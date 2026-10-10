Dừng giải đua vỏ lãi ở Cần Thơ sau tai nạn chết người

Ngày 10.10, ông Võ Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một một tai nạn vỏ lãi (vỏ composite). Vụ việc xảy ra ngày 9.10 trên sông Quản Lộ - Phụng Hiệp, khiến phương tiện bị gãy làm đôi, người cầm lái tử vong.

Tai nạn vỏ lãi xảy ra ở phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ ẢNH: CTV

Liên quan vụ việc, bà Trịnh Ánh Nguyệt, Phó chủ tịch UBND phường Ngã Năm, cho biết địa phương đã thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Theo bà Nguyệt, nạn nhân không có tên trong danh sách vận động viên dự kiến tham dự giải vô địch đua vỏ lãi phường Ngã Năm mở rộng năm 2026.

Tuy nhiên, với sự cố trên, ngày 9.10, UBND phường Ngã Năm đã có thông báo về việc ngừng tổ chức giải. Lý do là ban tổ chức nhận thấy khâu chuẩn bị giải chưa đảm bảo an toàn theo yêu cầu.

Gần 2 tuần trước, phường Ngã Năm ban hành Thông báo số 107 về việc tổ chức giải vô địch đua vỏ lãi mở rộng năm 2026". Giải dự kiến có 48 vận động viên ở các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long tham gia thi đấu cự ly 700 m vào ngày 10.10. Địa điểm tranh tài tại đoạn sông bờ kè đường Nguyễn Trãi, khu vực 3, phường Ngã Năm.

Các vận động viên phải sử dụng máy nổ 20HP, tương ứng với động cơ xăng Lifan MP460 hoặc Lifan MP520. Vỏ lãi quy định theo thông báo có chiều dài 5,2 m, cân nặng 40 - 45 kg.