Du khách Nga trả ví cho phụ nữ đánh rơi trong đêm 8.3 ở biển Đà Nẵng

Ngày 9.3, chị Nguyễn Hoàng Trà My (35 tuổi, ngụ 312 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đã nhận lại tài sản đánh rơi ở biển Đà Nẵng.



Trước đó, lúc 7 giờ 30 phút ngày 9.3, anh Nubrek Usenov (35 tuổi, quốc tịch Liên bang Nga) đến Công an Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng trình báo về việc anh nhặt được 1 chiếc ví tại bãi biển Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) khi vui chơi tại đây vào tối 8.3.

Lực lượng công an đã lập biên bản, tạm giữ tài sản, bên trong ví có nhiều giấy tờ, thẻ ngân hàng mang tên chị Nguyễn Hoàng Trà My.

Du khách Nga trả ví và giấy tờ cho chị My NGUYỄN TÚ

Thông qua tra cứu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các phòng nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng, Công an Q.Liên Chiểu và P.Hòa Khánh Nam đã phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm chị Nguyễn Hoàng Trà My.

Đến 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, lực lượng công an đã mời anh Nubrek Usenov và chị Nguyễn Hoàng Trà My đến trụ sở, để cùng bàn giao ví và toàn bộ giấy tờ cho chị Nguyễn Hoàng Trà My.

Nhận lại tài sản, chị Nguyễn Hoàng Trà My đã bày tỏ biết ơn du khách nước ngoài. Chị cho biết, lúc 22 giờ tối 8.3, chị đến khu vực quán Eco Beach, đường Võ Nguyên Giáp (Q.Ngũ Hành Sơn) trong khu vực bãi biển Mỹ An để giải trí thì đánh rơi ví.

Chị My cũng viết thư cảm ơn về việc đã giúp đỡ tìm được tài sản, giấy tờ quan trọng bị thất lạc ở khu vực biển Đà Nẵng.