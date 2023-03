Hàng hãng không lớn nhất thế giới quan tâm mở đường bay đến TP.Đà Nẵng

Trong khuôn khổ chuyến công tác đến Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), đoàn công tác TP.Đà Nẵng do Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với hãng hàng không Emirates.



Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, tại buổi gặp gỡ, hai bên đã trao đổi về hạ tầng hàng không và thông tin phục hồi ngành hàng không, du lịch Đà Nẵng sau Covid-19, cũng như kế hoạch đẩy mạnh quảng bá xúc tiến, kết nối hàng không khu vực và thế giới của thành phố.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất trong việc mở đường bay đến Đà Nẵng của hãng hàng không Emirates V.T

Đây là hãng hàng không lớn nhất thế giới, chuyên khai thác các đường bay dài, kết nối trung tâm hàng không Dubai với 152 điểm đến tại 85 quốc gia; hãng cũng đã 9 lần liên tiếp nhận giải thường "Hãng hàng không tốt nhất thế giới". Hiện nay, Emirates đang khai thác các chuyến bay khứ hồi hằng ngày từ Dubai đến Hà Nội và TP.HCM.

Tại buổi làm việc, ông Lê Trung Chinh giới thiệu tiềm năng và lợi thế của Đà Nẵng với vị trí cửa ngõ đến các di sản thế giới như phố cổ Hội An, cố đô Huế, thánh địa Mỹ Sơn, Phong Nha - Kẻ Bàng, di sản tư liệu thế giới ma nhai danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Đà Nẵng còn là điểm đến đăng cai và tổ chức nhiều sự kiện tầm cỡ khu vực và quốc tế như Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Diễn đàn phát triển đường bay châu Á Routes Asia 2022, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng...

Đà Nẵng đang hướng đến thu hút khách hạng sang. Trong ảnh là gia đình tỉ phú Ấn Độ đáp xuống TP.Đà Nẵng để tổ chức đám cưới

NGUYỄN TÚ

Thành phố còn được đánh giá cao về điểm đến như "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu Châu Á" năm 2022 do World Travel Awards trao tặng; Top 3 thành phố tốt nhất Đông Nam Á năm 2022 do Tạp chí du lịch Travel + Leisure bình chọn; Biển Mỹ Khê thuộc top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á năm 2023 do TripAdvisor bình chọn.

"Thành phố mong muốn hãng hàng không Emirates mở đường bay thẳng Đà Nẵng - Dubai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp UAE đến đầu tư tại Đà Nẵng", ông Lê Trung Chinh nói.

Đón tiếp đoàn TP.Đà Nẵng, ông Orhan Abbas, Phó chủ tịch cấp cao vùng Viễn Đông và Bộ phận thương mại của hãng bay Emirates, cho biết hãng đánh giá cao hiệu quả khai thác của các chuyến bay đến các thành phố lớn của Việt Nam, đặc biệt là nhu cầu đi lại tăng cao hậu Covid-19.

Việc kết nối đường bay đến Đà Nẵng được phía hãng quan tâm và đánh giá khả quan nhưng cần thêm thông tin về hạ tầng, năng lực hàng không và thị trường.

Chia sẻ với Hãng hàng không Emirates, ông Lê Trung Chinh khẳng định lãnh đạo thành phố và ngành du lịch luôn tạo điều kiện tốt nhất, hỗ trợ mở đường bay đến TP.Đà Nẵng.

Trước mắt, TP.Đà Nẵng sẽ quảng bá điểm đến trên các kênh của Emirates để tăng nhận diện thương hiệu TP.Đà Nẵng đến khách hàng của hãng hàng không; tổ chức các đoàn quảng bá từ các thị trường châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông đến Đà Nẵng trên các chuyến bay của Emirates.

Các sự kiện chào đón chuyến bay mới, quảng bá thương hiệu hãng miễn phí trên tại sân bay, các hoạt động truyền thông khác cũng đã nằm trong kế hoạch.