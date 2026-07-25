Du khách quốc tế nói gì về rút tiền ATM ở Việt Nam?

Hơn nữa, trên thế giới, nhiều quốc gia vẫn còn hạn chế trong việc mua sắm không dùng tiền mặt, nhất là tại các vùng nông thôn hoặc những khu vực xa xôi, các quán cà phê, cửa hàng và chợ có thể chỉ có thể chấp nhận tiền mặt. Chẳng hạn ở Morocco, khoảng 90% các giao dịch mua sắm được thực hiện bằng tiền mặt.

"Việc sử dụng tiền mặt giúp du khách kiểm soát tốt ngân sách, có phương án dự phòng tin cậy, đồng thời tránh được các khoản phí phát sinh bất ngờ khi thanh toán tiền mua quà lưu niệm, hóa đơn nhà hàng hay cước taxi", tờ Daily Mail nhận xét.

Đối với những du khách đến nơi mà chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, việc vội vã tìm đến cây ATM có thể khiến họ tốn kém do các loại phí ẩn, tỷ giá hối đoái kém và những câu hỏi "gài bẫy" khiến du khách phải trả nhiều tiền hơn.

Một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là tính năng Chuyển đổi tiền tệ linh hoạt (DCC); khi đó, cây ATM sẽ đề nghị quy đổi số tiền sang nội tệ của du khách nhưng thường áp dụng mức tỷ giá rất bất lợi.

Bà Laura Evans-Fisk, Trưởng bộ phận Kỹ thuật số và Tương tác khách hàng tại Eurochange, cho biết: "Dù đi du lịch ở đâu, bạn nên mang theo lượng tiền mặt nhiều hơn một chút so với dự tính, bởi phụ thuộc vào việc rút tiền tại ATM sẽ làm hao hụt ngân sách cho chuyến đi của bạn.

Lý do là các đơn vị vận hành ATM ở nước ngoài thường thu phí sử dụng máy và áp dụng tỷ giá không có lợi; chưa kể đến các khoản phí giao dịch quốc tế và phí rút tiền mà ngân hàng tại Anh thường thu cho mỗi giao dịch. Những khoản phí này có thể khiến bạn tốn thêm vài bảng Anh mỗi lần sử dụng ATM".

Du khách quốc tế vui chơi trên phố đi bộ Bùi Viện ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong bối cảnh gần 30% du khách vẫn dựa vào thẻ để thanh toán khi ở nước ngoài, Daily Mail đưa ra danh sách 10 điểm đến du khách sẽ phải trả nhiều phí khi rút tiền tại ATM.



Đối với Việt Nam, tờ báo của Anh giới thiệu là nơi có văn hóa ẩm thực đường phố sôi động và vô vàn món hàng lưu niệm độc đáo ở các khu chợ, là nét đặc trưng của những thành phố du lịch đông đúc như Hà Nội và TP.HCM. Du khách có thể dễ dàng tìm thấy máy ATM tại các sân bay và cửa hàng tiện lợi ở những thành phố lớn cũng như các trung tâm du lịch; nhiều máy trong số đó chấp nhận thẻ Visa và Mastercard.

Tuy nhiên, do mật độ máy ATM chỉ ở mức 27 máy trên mỗi 100.000 dân, du khách, đặc biệt là những ai có kế hoạch đi đến các vùng sâu vùng xa - được khuyến nghị nên đổi sẵn tiền sang đồng Việt Nam (VND) trước khi đến.

Trong khi một số ngân hàng như VPBank áp dụng mức phí thấp hoặc miễn phí, thì nhiều ngân hàng nội địa lại thu phí từ 50.000 đến 80.000 VND (tương đương 1,40 - 2,25 bảng Anh) cho mỗi lần giao dịch.

Hạn mức rút tiền thường khá thấp - tối đa 10 triệu VND mỗi giao dịch tại các ngân hàng như HSBC hay Citibank - mặc dù người dùng có thể thực hiện nhiều lần rút tiền.

Bà Laura Evans-Fisk chia sẻ, du khách đến Đông Nam Á có thể bị ảnh hưởng về ngân sách chuyến đi do hạn mức rút tiền tại ATM thấp, điều này đồng nghĩa với việc du khách phải rút tiền mặt thường xuyên hơn và phải trả nhiều khoản phí hơn.

Các địa điểm khác trong danh sách có khoản phí ATM bất lợi cho du khách còn có Đức, Ma Rốc, Ấn Độ, Jordan, Ai Cập…