Du khách tăng cao, sao mặt bằng trung tâm Sài Gòn vẫn ế?

Theo Sở Du lịch TP.HCM, 6 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến TP đạt khoảng 2 triệu lượt, tăng 306% so cùng kỳ năm 2022; khách nội địa khoảng 16,4 triệu lượt, tăng 48% so cùng kỳ.

Tổng thu du lịch 6 tháng năm 2023 ước đạt gần 81.000 tỉ đồng, tăng 62,7% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 50,5% so với kế hoạch năm 2023. Trong khi đó, theo Cục Thống kê TP. HCM, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 2/2023 tăng 5,87%, cao hơn nhiều so với mức tăng chỉ 0,7% của quý đầu năm 2023. Ước tính, GRDP 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,55% so với cùng kỳ.