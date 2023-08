Du khách tham quan chùa Cầu Hội An bằng cách nào khi đang tu bổ?

Chùa Cầu là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Trải qua 4 thế kỷ cùng sự biến thiên của lịch sử, xã hội..., di tích này trở thành biểu tượng của đô thị cổ Hội An.

Dù đã qua 7 lần sửa chữa, nhưng trước sự bào mòn của thời gian cùng tác động của con người lẫn thiên tai, chùa Cầu vẫn đang xuống cấp nghiêm trọng.



Để bảo vệ di tích quốc gia, UBND TP.Hội An đã lập hồ sơ tu bổ. Dự án có tổng kinh phí 20,2 tỉ đồng từ ngân sách của tỉnh Quảng Nam và TP.Hội An, thời gian thi công 360 ngày do UBND TP.Hội An làm chủ đầu tư, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An quản lý.

Hiện, dự án tu bổ chùa Cầu đã được triển khai một thời gian.

Di tích chùa Cầu trước khi hạ giải để tu bổ MẠNH CƯỜNG

Hình ảnh di tích chùa Cầu xưa được treo ở vị trí thuận lợi để du khách tiện chiêm ngưỡng MẠNH CƯỜNG

Mái chùa Cầu đang được hạ giải để tu bổ MẠNH CƯỜNG

Các hạng mục tu bổ gồm: gia cố hệ nền, móng, mố, trụ cầu; hệ sàn, hệ khung gỗ, hệ mái; cải tạo hệ thống điện, chống mối mọt công trình... MẠNH CƯỜNG

Du khách vẫn có thể tham quan chùa Cầu và chứng kiến quá trình tu bổ di tích MẠNH CƯỜNG

Hướng dẫn viên giới thiệu về chùa Cầu cho du khách nước ngoài thông qua hình ảnh được TP.Hội An sưu tầm, treo ở vị trí thuận lợi MẠNH CƯỜNG

Chùa Cầu là sự hội tụ, sự kết hợp hòa quyện các thành phần, giá trị văn hóa nội sinh và ngoại nhập, tạo nên một chỉnh thể đa dạng trong thống nhất, trở thành biểu tượng của Hội An MẠNH CƯỜNG

Ông Gundlach Seliy (du khách quốc tịch Mỹ) cho hay, dù chùa Cầu đang trong quá trình tu bổ nhưng ông vẫn có thể chiêm ngưỡng thông qua những hình ảnh đã được chụp lại trước khi hạ giải. Việc trùng tu không hề gây khó khăn cho ông cũng như nhiều du khách khác trong quá trình tham quan di tích đặc biệt này MẠNH CƯỜNG

Trong quá trình tu bổ, du khách vẫn có thể tham quan và thực hiện các nghi thức tín ngưỡng tại chùa Cầu MẠNH CƯỜNG

Xung quanh di tích chùa Cầu đã được xây dựng nhà bao che để phục vụ thi công tu bổ và bảo quản di tích. Du khách dễ dàng qua lại cũng như theo dõi quá trình tu bổ nhờ hệ thống mái che 2 tầng MẠNH CƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết việc trùng tu chùa Cầu phải đảm bảo tính nguyên tắc di sản. Bởi chùa Cầu không chỉ là di tích quốc gia đặc biệt, có lịch sử lâu đời mà còn mang tính biểu tượng cho mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản