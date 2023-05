Hội An mở rộng không gian phố đi bộ

Ngày 10.5, UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết ngày 15.5 tới đây, thành phố sẽ tổ chức khai trương Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ. Cụ thể, kể từ 15.5, không gian phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ sẽ mở rộng ra tuyến đường Phan Châu Trinh.



Đề án Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ là sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo của Hội An, được người dân và du khách quan tâm hưởng ứng và ủng hộ cao.

Sau nhiều lần khảo sát và lấy ý kiến của nhân dân trong khu vực, TP.Hội An triển khai thực hiện mở rộng không gian đề án. Mục đích nhằm mở rộng không gian hoạt động và làm đa dạng các sản phẩm văn hóa, du lịch để mang đến nhiều trải nghiệm hơn nữa dành cho du khách.

UBND TP.Hội An sẽ mở rộng Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ ra tuyến đường Phan Châu Trinh MẠNH CƯỜNG

Dự kiến từ 1.1.2024, thời gian hoạt động không gian phố đi bộ trên đường Phan Châu Trinh được triển khai hàng ngày từ 17 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 vào mùa hè và đến 21 giờ trong mùa đông. Không gian hoạt động từ ngã tư đường Nguyễn Huệ - Phan Châu Trinh đến ngã ba đường Cao Hồng Lãnh - Phan Châu Trinh.

Song song với việc mở rộng không gian đề án, TP.Hội An cũng đưa vào các hoạt động trải nghiệm văn hóa, trình diễn nghệ thuật đa dạng để phục vụ nhân dân và du khách.

Ngoài ra, TP.Hội An cũng tiến hành bố trí các điểm giữ xe không thu phí cho người dân sinh sống trong khu vực. Các điểm giữ xe cho du khách, các điểm trung chuyển xe du lịch, hệ thống nhà vệ sinh công cộng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường sẽ được đầu tư, nâng cấp.

Đề án kỳ vọng sẽ tạo thêm một không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực hấp dẫn MẠNH CƯỜNG

UBND TP.Hội An cũng nhìn nhận đề án mở rộng Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ sẽ tạo thêm không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực hấp dẫn; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế lưu lượng xe cộ, khói bụi và tiếng ồn tại khu vực trung tâm; xây dựng hình ảnh Hội An - điểm đến du lịch xanh, an toàn, thân thiện trong mắt nhân dân và du khách.

Vừa qua, TP.Hội An cũng đã họp với người dân, doanh nghiệp lữ hành để lắng nghe ý kiến về việc ban hành dự thảo phương án tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ. Tại các cuộc họp, người dân phố cổ Hội An và các đơn vị lữ hành đều ủng hộ phương án mới của TP.Hội An. Ngày 11.5 tới, địa phương sẽ họp báo công bố thông tin rộng rãi về phương án bán vé du khách tham quan phố cổ.