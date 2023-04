Không 'dựng rào' để bán vé đại trà vào phố cổ Hội An từ 15.5

Sáng 8.4, trả lời PV Thanh Niên, ông Trần Ánh, Bí thư Thành ủy Hội An, cho biết trong đề án dự kiến TP.Hội An sẽ thực hiện trong thời gian tới có nhiều nội dung. Trong đó, có nội dung có thể áp dụng ngay như trước đây, nhưng cũng có nội dung mới phải qua nhiều khâu nên chưa thể thực hiện ngay một lúc tất cả các nội dung trong đề án.



Việc bán vé tham quan phố cổ đã thực hiện từ rất lâu. Giá vé vẫn giữ nguyên mệnh giá hiện hành 120.000 đồng/vé dành cho khách quốc tế và 80.000 đồng/vé dành cho khách nội địa. "Với giá vé tham quan di tích văn hóa thế giới như Hội An đưa ra thì có thể nói thấp nhất nước", ông Ánh nói.

Phố cổ Hội An có thời điểm bị "quá tải" bởi lượng du khách quá đông NAM THỊNH

Theo ông Ánh, một số nội dung trước nay chưa thực hiện mà có trong đề án sẽ phải tiến hành họp dân trong khu vực bị ảnh hưởng đối với đề án cũng như các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp lữ hành…

"Ban thường vụ Thành ủy sẽ bàn bạc kỹ về các giải pháp, khi có sự đồng thuận cao của người dân, doanh nghiệp, mới thống nhất chủ trương nên làm cái gì. Khi chốt được phương án sẽ tổ chức họp báo, công khai những nội dung cần làm để dư luận biết trước, rồi mới chốt thời gian thực hiện. Tuy nhiên, sắp tới, khả năng sẽ thực hiện sớm hơn đó là mở rộng không gian phố cổ ra đường Phan Châu Trinh", ông Ánh chia sẻ.

Lãnh đạo Thành ủy Hội An cho rằng ngày 15.5 tới có một số nội dung mới chưa thể thực hiện ngay được, nhưng vẫn phải chuẩn bị chứ không phải dừng.

"Lãnh đạo TP.Hội An luôn cầu thị lắng nghe tất cả các chiều thông tin, trong đó có thông tin của dư luận và đặc biệt là ý kiến của người dân. Chúng tôi sẽ họp dân để lấy ý kiến, những nội dung nào được sự đồng thuận cao sẽ thực hiện. Những, cái gì trái với nguyện vọng, lợi ích của đa số người dân chắc chắn phải xem xét lại", Bí thư Thành ủy Hội An khẳng định.

Những chủ trương của Hội An đưa ra đều đúng, nhưng để hoàn thiện được đề án cần phải có sự đóng góp ý kiến từ người dân. Dân đồng thuận cao thì mọi phương án đều dễ thực hiện.

Du khách tham quan phố cổ Hội An NAM THỊNH

"Những phương án nào chưa được sự đồng thuận sẽ tính toán lùi thời gian và từng bước làm từng cái theo lộ trình phù hợp. Riêng việc phân luồng người dân và du khách cũng như chủ trương bán vé mới cần phải được tính toán kỹ", ông Ánh khẳng định.

Như Thanh Niên đã thông tin, UBND TP.Hội An vừa ban hành phương án về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An (TP.Hội An).

Cụ thể, từ 15.5, du khách trong nước và quốc tế phải mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào khu phố cổ Hội An. Vé vẫn giữ nguyên mệnh giá hiện hành 120.000 đồng/vé dành cho khách quốc tế và 80.000 đồng/vé dành cho khách nội địa. Thời gian bán vé tham quan từ 7 giờ 30 đến 21 giờ 30 hằng ngày vào mùa hè và đến 21 giờ vào mùa đông.

Bên cạnh đó, sẽ có 2 lối đi riêng tại các đường chính vào khu phố cổ, gồm một lối đi dành cho người dân địa phương và một lối đi dành cho du khách.