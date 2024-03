Du khách thích thú với 'Vũ điệu đèn lồng' xuống phố ở Hội An

Hơn 100 diễn viên, vũ công chuyên nghiệp của Đảo Ký ức Hội An, đã khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống của các dân tộc diễu hành qua các đường phố chính trong phố cổ Hội An.



Hoạt động biểu diễn phục vụ cộng đồng tạo nên không khí lễ hội sôi động, nhộn nhịp.

Các nghệ sĩ còn mời người dân, du khách cùng tham gia đoàn diễu hành, hàng ngàn người nối hàng dài từ chùa Cầu đến Đảo Ký Ức Hội An, đi qua các tuyến đường Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu…

Buổi diễu hành có chủ đề "Từ Hội An đến Ký ức Hội An", thu hút đông đảo sự quan tâm và yêu thích của người dân địa phương và du khách bằng những điệu nhảy mang bản sắc riêng của từng dân tộc trong quá trình giao lưu văn hóa tại thương cảng Hội An suốt 400 năm lịch sử.

Mọi người cùng hòa vào các vũ điệu hội nhập, múa Yosakoi, những vũ điệu nghệ thuật duyên dáng...

Trong đó điểm nhấn là hoạt động "Vũ hội đèn lồng", đây là phần trình diễn nghệ thuật tại Đảo Ký Ức Hội An, góp thêm sắc màu văn hóa sinh động, rực rỡ trong không gian vùng đất di sản.

Trong đêm 18.3, tại Đảo Ký Ức Hội An còn trình diễn pháo hoa. Đây là một trong chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhân dịp sinh nhật 6 năm ra mắt show diễn thực cảnh Ký Ức Hội An, kéo dài từ ngày 16 đến 18.3.

Một số hình ảnh của đoàn diễu hành:

Phần biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam NGUYỄN TÚ

Vũ điệu đèn lồng tôn vinh văn hóa truyền thống NGUYỄN TÚ