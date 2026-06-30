Du khách tử vong vì bị cá sấu tấn công, kéo xuống biển

Theo Đài ABC News ngày 30.6, cảnh sát bang Jalisco của Mexico thông tin vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ tối 26.6 (giờ địa phương). Nạn nhân đang có mặt trên bãi biển phía trước khu nghỉ dưỡng Marriott Puerto Vallarta thì bất ngờ bị một con cá sấu tấn công và dìm xuống biển.

Giới chức địa phương xác định nạn nhân là anh Irving Mauricio, du khách đến từ thủ đô Mexico City. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm. Đến sáng 27.6, thi thể của anh Mauricio đã được tìm thấy ở vị trí cách bờ khoảng 300 mét.

Giới chức bang Jalisco, Mexico vừa thông tin về trường hợp du khách bị cá sấu tấn công tử vong hôm 26.6 ẢNH MINH HỌA: REUTERS

Sau tai nạn thương tâm trên, chính quyền địa phương đã lên tiếng nhắc nhở công chúng tuân thủ nghiêm ngặt các biển báo. Nhà chức trách khuyến cáo người dân và du khách tuyệt đối không xuống tắm tại những vùng nước được xác định có động vật hoang dã sinh sống, đặc biệt là khu vực cửa sông và rừng ngập mặn.

Đại diện khu nghỉ dưỡng Marriott khẳng định an toàn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Cơ sở này cho biết đã bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, cắm cờ đỏ cảnh báo nguy hiểm và duy trì lực lượng tuần tra ban đêm tại bãi biển.

Phía khu nghỉ dưỡng cũng nhấn mạnh họ thường xuyên rà soát các quy trình an toàn, đào tạo nhân viên ứng phó sự cố và luôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng. Marriott đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân, đồng thời cam kết cung cấp các hỗ trợ cần thiết theo chính sách của công ty.