Du khách xúc phạm người Thái Lan, Đại sứ quán Ý phải xin lỗi

Trong một tuyên bố bằng ba ngôn ngữ được đăng tải trên trang Facebook chính thức vào ngày 25.7, Đại sứ quán Ý bày tỏ "lấy làm tiếc sâu sắc" và lên án mạnh mẽ hành vi gây rối của nhóm du khách vị thành niên, những người đang tham gia chuyến đi du lịch kết hợp học tập tại Thái Lan theo chương trình của trường.

Đại sứ quán gửi lời xin lỗi chân thành tới người dân Thái Lan và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc này. "Người Ý hiểu sâu sắc và trân trọng những giá trị mà xã hội Thái Lan đặt ra về sự tôn trọng người khác, lịch sự và chung sống hòa thuận - những giá trị mà nước Cộng hòa Ý cũng trân trọng và đề cao".

Sự phẫn nộ của công chúng bắt đầu sau khi một phụ nữ Thái Lan đăng tải đoạn video vào ngày 23.7, ghi lại cảnh cô cố gắng yêu cầu một nhóm thanh thiếu niên ồn ào trên tàu điện BTS giữ trật tự.

Nhóm du khách Ý và người dân Thái Lan cãi nhau trên tàu điện ẢNH: THE NATION

Thay vì tuân thủ, nhóm du khách này đã phản ứng bằng hành vi thô lỗ và hung hăng. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan, gây ra phẫn nộ rộng rãi về phép tắc ứng xử nơi công cộng và khiến người dùng mạng tràn vào trang Facebook của Đại sứ quán Ý yêu cầu điều tra. Công ty tổ chức tour du lịch giáo dục cũng đã đưa ra tuyên bố xin lỗi về vụ việc, và thừa nhận rằng đoạn video ngắn đó thể hiện hành vi hoàn toàn trái ngược với các giá trị cốt lõi mà tổ chức đã đề cao trong nhiều năm qua, theo Nation.

Kèm theo tuyên bố bằng văn bản của Đại sứ quán vào ngày 25.7 là video dài 95 giây có sự xuất hiện của các sinh viên đưa ra lời xin lỗi trực tiếp tới công chúng Thái Lan.

Trong video, các đại diện thừa nhận ban đầu họ định giải quyết tình huống vào ngày 24.7, nhưng đã do dự vì lo lắng và sợ hãi. Nhận ra rằng việc trì hoãn phản hồi là một sai lầm, họ đã cầu xin sự tha thứ từ người dân Thái Lan.

Cùng thời điểm, năm sinh viên người Ý và người hướng dẫn của họ đã xin lỗi một phụ nữ Thái Lan tên là Sugus tại Sở Cảnh sát Thủ đô vào ngày 25.7. Cảnh sát đã phạt 5 thành viên trong nhóm, và cả hai bên đã đồng ý chấm dứt vụ việc và không theo đuổi thêm bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại nhau.

Vụ việc bắt đầu khi nhóm người Ý nói chuyện lớn tiếng và có hành vi không phù hợp trên tàu. Sau khi Sugus lịch sự can thiệp, cô đã nhận lại những lời lẽ và cử chỉ thô lỗ, bao gồm cả việc giơ ngón tay giữa. Cuộc trao đổi còn bao gồm lời nhận xét: "Rất tiếc vì chúng tôi đã mang tiền đến đất nước của bà". Điều này đã gây ra sự phẫn nộ rộng rãi trong cộng đồng mạng xã hội Thái Lan, khiến Sugus sau đó đã trình báo cảnh sát.