Khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao, Thái Lan giảm mạnh

Theo báo cáo của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan vào hôm qua 15.7, khách quốc tế đến Thái Lan đã giảm 3,09%. Tính từ đầu năm 2026 tới nay, đã có 16,7 triệu lượt khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan, theo Bangkok Post. Trong năm 2026, Thái Lan đặt mục tiêu đón 33 triệu khách quốc tế.

Lượng khách du lịch quốc tế đến Thái Lan đã có xu hướng giảm trong nhiều tháng. Chẳng hạn, tháng 1: 3,278 triệu khách; tháng 2: 3,264 triệu; tháng 3: 2,775 triệu; tháng 4: 2,369 triệu; tháng 5: 2,347 triệu...

Trong khi đó, Theo số liệu của Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 50% mục tiêu đón 25 triệu lượt trong cả năm. Nhiều thị trường khách quốc tế tăng cao, như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và các quốc gia châu Âu… Đáng chú ý, trong khoảng 1 năm trở lại đây, khách Hàn Quốc, Trung Quốc đến Việt Nam đã vượt qua Thái Lan.

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Hôm thứ ba tuần này, nội các Thái Lan đã giảm một nửa thời gian miễn visa cho du khách, loại bỏ nhiều quốc gia khỏi chương trình và phê duyệt các đặc quyền mới cho các quốc tịch khác - bao gồm cả du khách Ấn Độ, những người có số lượng giảm mạnh. Theo quy định mới, thời gian miễn visa sẽ áp dụng cho du khách từ 59 quốc gia và kéo dài 30 ngày. Sự thay đổi này sẽ tăng cường đặc quyền visa cho 6 quốc gia - Bulgaria, Croatia, Cyprus, Ấn Độ, Malta và Maldives - và mang lại đặc quyền visa bình đẳng cho tất cả 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Thái Lan từng điều chỉnh các số liệu liên quan đến đón khách quốc tế vì suy giảm. Chẳng hạn, nước này dự báo đón khoảng 35 triệu lượt khách du lịch đến Thái Lan trong năm 2026 nhưng sau đó đã được điều chỉnh giảm xuống 33 triệu.