Du khách Ý đội mưa xem nghệ nhân Hội An đẽo gốc tre

Sáng 1.1, UBND TP.Hội An tổ chức lễ đón đoàn du khách quốc tế (đến từ Ý, gồm 19 người) xông đất phố cổ Hội An dịp đầu năm mới 2024. Lãnh đạo TP.Hội An đã tiếp đón khách, tặng hoa kèm túi quà mừng năm mới.

Dù thời tiết Hội An có mưa, nhưng 19 du khách đến từ Ý cùng đông đảo người dân, lãnh đạo TP.Hội An vẫn hứng thú theo dõi màn múa thiên cẩu, cầu chúc những điều tốt lành đầu năm ở sân tiếp đón cổng chùa Bà Mụ.

Năm 2023, ngành du lịch Hội An đón hơn 3 triệu lượt khách quốc tế tham quan, số ngày lưu trú tăng lên giúp doanh thu bán vé tham quan và các dịch vụ vượt kế hoạch.

Đoàn khách Ý bày tỏ ấn tượng khi trở thành những người đầu tiên đến Hội An vào thời khắc đầu năm mới. Với họ, Hội An là một đô thị cổ kính, cư dân đầy lòng mến khách. Du khách Paolo cho biết, bản thân anh cũng như những người bạn rất xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt của người dân cũng như chính quyền TP.Hội An trong ngày đầu năm mới. Anh cảm nhận được sự ấm áp và thân thiện mà tất cả dành cho đoàn ngay từ lúc đặt chân đến phố cổ Hội An.

"TP.Hội An đã tổ chức một lễ hội để chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt. Xin cảm ơn những người bạn Việt Nam và cầu chúc cho tất cả chúng ta những điều tốt lành nhất trong năm mới 2024", anh Paolo bày tỏ.

Ông Trần Ánh, Bí thư Thành ủy Hội An, chào đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến Hội An NAM THỊNH

Đầu năm mới, thành phố tổ chức nhiều chương trình, sự kiện đặc sắc chào đón những vị khách quốc tế, du khách Việt Nam cùng toàn thể cộng đồng dân cư đến tham quan phố cổ Hội An NAM THỊNH

Lãnh đạo Hội An thăm hỏi những vị khách quốc tế trong ngày đầu năm NAM THỊNH

Tiết mục múa lân chào đón du khách đầu năm mới NAM THỊNH

Những phần quà trao tận tay cho du khách NAM THỊNH

Du khách quốc tế vui vẻ lưu lại bức ảnh cùng tấm biển "Hội An - điểm đến hàng đầu châu Á" NAM THỊNH

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, chào đón đoàn du khách Ý NAM THỊNH

“Đây là lần đầu tiên tôi đến tham quan phố cổ Hội An. Dù trời mưa nhưng tôi thực sự bất ngờ trước sự đón chào của lãnh đạo và người dân nơi đây. Chắc chắn đây sẽ là kỷ niệm không thể nào quên đối với cá nhân tôi cũng như những người bạn. Cảm ơn những người bạn Việt Nam”, nữ du khách đại diện đoàn chia sẻ NAM THỊNH

Đoàn du khách tham quan phố cổ Hội An... NAM THỊNH