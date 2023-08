Du khách quốc tế vì sao 'chê' Trung Quốc dù đã mở cửa?

Hè 2023 là mùa cao điểm du lịch hè đầu tiên ở Trung Quốc sau 4 năm hạn chế khắc nghiệt liên quan tới Covid. Vé vào các điểm tham quan như Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh đã bán hết veo trong vài phút, đường phố đông đúc và các ga tàu điện ngầm thậm chí còn đông đúc hơn bình thường. Tuy nhiên, khách du lịch nước ngoài rất ít ỏi, theo Time.



Đối với nhiều người, ký ức về Trung Quốc trong đại dịch vẫn còn. Ngoài ra, những rắc rối về thị thực, thiếu các chuyến bay, hệ thống thanh toán mang phong cách riêng và rào cản ngôn ngữ cũng hạn chế sức hấp dẫn của Trung Quốc đối với khách du lịch từ những nơi như Bắc Mỹ và châu Âu.

Du khách quốc tế bên trong Tử Cấm Thành TIME

Jay Li, hướng dẫn viên du lịch ở Bắc Kinh cho biết: "Nếu bạn đến Tử Cấm Thành vào những ngày này và tìm thấy 20 hoặc 30 người nước ngoài, thì đó sẽ là rất nhiều. Hầu hết mọi người đến Trung Quốc vì lý do kinh doanh và có thể dành ít thời gian đi tham quan. Điều này chắc chắn không thể so sánh với trước đại dịch, vì khách du lịch nước ngoài hiện tại có lẽ chỉ khoảng 20% so với trước đó".

Khách quốc tế ngại vào Trung Quốc

Giám đốc điều hành của Tập đoàn Mandarin Oriental, James Riley, nói với Bloomberg News vào đầu tháng này: "Dòng người đổ vào Trung Quốc hiện tại rất khiêm tốn. Có một số căng thẳng địa chính trị rộng lớn hơn đang khiến mọi người tạm dừng kế hoạch".

Du lịch hàng không ở Trung Quốc về cơ bản đã "cạn kiệt" khi Covid-19 bùng phát ở nước này vào đầu năm 2020, dẫn đến việc kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhất thế giới. Vì thế, nước này cần có thời gian để xây dựng lại năng lực bay từ mức thấp chưa từng thấy.

Theo HSBC Holdings, ba hãng hàng không lớn nhất của Trung Quốc - Air China, China Southern Airlines và China Eastern Airlines - có khả năng công bố khoản lỗ tổng cộng gần 13 tỉ nhân dân tệ trong nửa đầu năm nay. Trong giai đoạn từ 2020 đến 2022, khoản lỗ lên tới gần 190 tỉ nhân dân tệ cho bộ ba hãng bay này.

Một yếu tố khác khiến Trung Quốc trở thành điểm đến khó khăn đối với du khách là việc sử dụng các nền tảng thanh toán kỹ thuật số dành riêng cho quốc gia này. Thẻ tín dụng không phải của Trung Quốc hiếm khi được chấp nhận và thường rất khó sử dụng tiền mặt. Hầu hết các nhà cung cấp - từ quầy hàng trên đường phố đến cửa hàng bách hóa lớn - chỉ chấp nhận các hệ thống thanh toán địa phương như WeChat Pay và Alipay.

Barbara Kosmun, một nhà làm phim người Slovenia, đã đến Trung Quốc vào mùa hè này để gặp bạn bè và gia đình đang làm việc ở đó. Cô cho biết, hệ thống thanh toán kỹ thuật số của Trung Quốc 'có vẻ khó khăn hơn so với trước Covid'. Sau năm lần thử tải ảnh hộ chiếu lên để kích hoạt lại tài khoản WeChat Pay mà vẫn không thành công, Kosmun đã từ bỏ và nhờ bạn bè trang trải chi phí.

Các điểm đến Trung Quốc hiện tràn ngập du khách trong nước, ít khách quốc tế INSIDER

Nếu không có các nền tảng thanh toán địa phương được cài đặt trên điện thoại thông minh, gần như không thể thuê các thiết bị như xe đạp để tham quan quanh thành phố.

Xin thị thực cũng có thể là một thách thức đối với nhiều du khách đến Trung Quốc, yêu cầu phải đến đại sứ quán hoặc trung tâm tiếp nhận hồ sơ để xếp hàng - đôi khi trong vài giờ - và nộp tài liệu, sau đó quay lại vài ngày sau để lấy. Tại Singapore, mọi người đã xếp hàng hơn 16 giờ để lấy hẹn, South China Morning Post đưa tin. Chúng cũng tốn kém thị thực cho công dân Mỹ ít nhất 185 USD.

Một bài đăng trên trang web Trung Quốc Zhihu.com từ tháng 6 đã được chia sẻ rộng rãi vì nhấn mạnh rằng khách du lịch Mỹ đang chọn Đông Nam Á và châu Âu trong khi tránh Trung Quốc do có nhiều rào cản mà họ phải đối mặt ở đó.

"Trừ khi bạn có tình cảm rất sâu sắc với Trung Quốc, nếu không thì đó chắc chắn không phải là lựa chọn đầu tiên cho chuyến du lịch," bài viết.

Khách Trung Quốc cũng sợ ra nước ngoài

Trước đại dịch, Trung Quốc đón trung bình khoảng 136 triệu du khách mỗi năm và ngay cả kế hoạch tăng cường các chuyến bay quốc tế cũng sẽ không dẫn đến lượng khách du lịch tăng đột biến. Chẳng hạn, Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý tăng số chuyến bay khứ hồi lên 24 chuyến một tuần vào cuối tháng 10. Trong khi trước đây, số chuyến bay hàng tuần giữa hai bên là 340.

Trung Quốc cũng vừa dỡ bỏ lệnh cấm các tour du lịch theo đoàn tới các điểm đến nước ngoài bao gồm Mỹ, Úc, Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản, qua đó nới lỏng cánh cửa cho du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, tâm lý chung của du khách Trung Quốc là thường do dự khi đi du lịch nước ngoài sau khi đại dịch gây tổn hại cho nền kinh tế...

Khách Trung Quốc trở lại các điểm đến trên thế giới không đông như kỳ vọng CNN

Theo một cuộc khảo sát hồi tháng 4 của Dragon Tail International, yếu tố chính khiến du khách Trung Quốc không muốn đi du lịch nước ngoài là lo ngại về sự an toàn ở các quốc gia khác, nơi họ sợ bị đón tiếp không thân thiện. Ngoài ra là lo ngại về sức khỏe, khó khăn trong việc xin các tài liệu như thị thực và chi phí cao. Trong cuộc khảo sát hồi tháng 4, 58% số người được hỏi cho biết chắc chắn sẽ không rời Trung Quốc đại lục vào năm 2023 hoặc không chắc chắn về việc ra nước ngoài.

Với nền kinh tế trì trệ kìm hãm chi tiêu, người Trung Quốc đang có xu hướng du lịch gần nhà hơn. Vận chuyển hàng không nội địa Trung Quốc vì thế hiện cao hơn so với trước đại dịch và các nhà chức trách kỳ vọng thị trường du lịch sẽ tạo ra doanh thu 5.000 tỉ nhân dân tệ (700 tỉ USD) trong năm nay.