Dự kiến bỏ hiệu lực 1 năm với giấy ủy quyền nhận lương hưu

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHXH đề xuất sửa điều 10 luật BHXH năm 2024, trong đó có quy định việc ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH có hiệu lực tối đa 12 tháng.

Người dân P.Hai Bà Trưng (Hà Nội) được cán bộ BHXH hướng dẫn làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu ẢNH: T.H

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án liên quan đến quy định về ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp cho người thân.

Phương án 1, ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện BHXH. Việc thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.

Phương án này đã bỏ điều kiện văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng và việc chứng thực văn bản theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Phương án 2, giữ nguyên như quy định hiện hành. Cụ thể, trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và chế độ khác theo quy định thì văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Tại dự thảo tờ trình dự thảo luật, Bộ Nội vụ cho biết, từ phản ánh của cơ quan BHXH và một số địa phương thì việc quy định ủy quyền lương hưu có hiệu lực 12 tháng đã phát sinh bất cập trong việc làm giấy ủy quyền tiếp khi hết hiệu lực.

Thủ tục này khiến người sức khỏe yếu không thể làm tiếp giấy ủy quyền và cũng làm phát sinh chi phí với trường hợp phải làm giấy ủy quyền tại văn phòng công chứng.

Góp ý vào dự thảo luật, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên đề nghị sửa đổi quy định thời hạn ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng để phù hợp cho người hưởng.

Bên cạnh đó, quy định này cũng chưa hoàn toàn như quy định pháp luật về dân sự (không giới hạn thời gian ủy quyền) và đề nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng bỏ thời gian có hiệu lực tối đa của việc ủy quyền.

Tuy nhiên, một số địa phương lại cho rằng nên giữ như quy định hiện hành để thuận lợi trong công tác quản lý đối tượng thụ hưởng. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án như nêu trên.

Liên quan đến vấn đề này, mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin vụ việc ông V.H đến UBND P.Ngọc Hà (Hà Nội) đến điểm hỗ trợ dịch vụ công số Ngọc Hà làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay cho mẹ là cụ N.T.T.H (97 tuổi; là cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng) do giấy ủy quyền trước đó đã hết hạn.

Cán bộ tiếp nhận đã yêu cầu cụ H. phải trực tiếp có mặt. Sau khi ông V.H trình bày việc mẹ mình tuổi cao, sức yếu, không thể đến trụ sở phường thì nữ cán bộ đã hướng dẫn ông về nhà gọi video qua ứng dụng mạng xã hội để xác nhận thông tin.

Tuy nhiên, sau đó nữ cán bộ cho biết trường hợp của cụ H. không thể thực hiện thủ tục ủy quyền. Thấy vậy, ông V.H đã mời nữ cán bộ đến nhà ông, nơi cách phường 200 m nhưng bị từ chối. Sau đó, nữ cán bộ này đã yêu cầu "mời hai con ruột của bà phải lên phường" để làm giấy ủy quyền.

Theo Thường trực Thành ủy Hà Nội, vụ việc để lại dư luận không tốt về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp với công dân, nhất là với thân nhân, gia đình người có công.

Thường trực Thành ủy đã giao cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chấn chỉnh thái độ, tác phong phục vụ công dân; đồng thời, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, kỷ luật nghiêm theo quy định (nếu có). Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.