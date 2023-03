Dự kiến một số thay đổi trong tuyển sinh ĐH 2023 vào các trường công an

Theo Báo Công an Nhân dân, ông Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo (Bộ Công an), cho biết năm 2023, Bộ Công an dự kiến sẽ đưa ra một số thay đổi trong tuyển sinh ĐH 2023 vào các trường công an.



Chẳng hạn, với phương thức xét tuyển thông qua thi tuyển, Bộ Công an dự kiến sẽ chỉ giữ lại 2 mã bài thi với kỳ thi riêng do Bộ Công an tổ chức để xét tuyển gồm CA1, CA2; còn sẽ bỏ 2 mã bài thi CA3, CA4.

Cấu phần mã bài thi CA1 gồm: khoa học tự nhiên, xã hội, tiếng Anh (đều là trắc nghiệm), toán (tự luận). CA2 gồm: khoa học tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh (đều là trắc nghiệm), ngữ văn (tự luận).

Được biết, với kỳ thi năm ngoái, cấu phần mã bài thi CA3 tương tự CA1, CA4 tương tự CA2, chỉ khác phần ngoại ngữ. CA3 và CA4 là tiếng Trung Quốc, CA1 và CA2 là tiếng Anh.

Với phương thức xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, Bộ Công an cũng dự kiến sẽ có thay đổi với kỳ tuyển sinh ĐH 2023. Đó là, các học viện, trường ĐH khối ngành công an chỉ tuyển thẳng thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc tế hoặc giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia (bỏ không chọn giải nhì, giải ba so với năm 2022).

Những thí sinh đạt giải nhì, giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia chỉ được xét tuyển thẳng vào hệ trung cấp của khối trường công an.

Ở phương thức xét tuyển chứng chỉ quốc tế, năm nay, Bộ Công an cũng dự kiến sẽ bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được phép tuyển thẳng gồm: tiếng Tây Ban Nha (DELE), tiếng Pháp (DELF C1), tiếng Nga (TRKI 3), tiếng Đức C1, tiếng Nhật (JLPT N1), tiếng Hàn (TOPIK II Level 4), tiếng Ý (CELI 4).

Điều này nhằm thu hút được những thí sinh có trình độ ngoại ngữ cao, đặc biệt là những ngoại ngữ mà hiện nay Bộ Công an chưa đào tạo được trong các học viện, trường công an. Đây là nguồn cán bộ phù hợp để cử đi học tại các nước có hợp tác đào tạo với Bộ Công an.