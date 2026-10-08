Dự kiến tặng quà tết 2027 cho người lao động cao nhất 2,5 triệu đồng

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch chăm lo tết Đinh Mùi 2027 cho người lao động với chủ đề: Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng và dự kiến mức chi các suất quà tết tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ người lao động trong dịp tết Đinh Mùi 2027 ẢNH: THU HẰNG

Theo đó, với các đoàn công tác do lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì thăm và chúc tết các công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động khó khăn, thu nhập thấp, người lao động làm việc ở vùng sâu, vùng xa hoặc phải trực tết, mức chi dự kiến là 2,5 triệu đồng/suất (gồm 2 triệu đồng, 500.000 đồng quà tặng vật chất).



Đối với các đoàn do lãnh đạo các bộ, ngành, đại biểu Quốc hội chuyên trách và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm và tặng quà, mức chi dự kiến là 1,5 triệu đồng/suất (gồm 1 triệu đồng và 500.000 đồng quà tặng hiện vật).

Bên cạnh đó, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu công đoàn ngành, các địa phương tổ chức tổ chức các đoàn thăm, tặng quà và chúc tết đoàn viên, người lao động với mức chi từ nguồn tài chính công đoàn không quá 1.350.000 đồng (gồm tiền và hiện vật), khuyến khích xã hội hóa để nâng mức quà tặng.

Các đơn vị cân đối nguồn tài chính công đoàn, huy động nguồn lực toàn xã hội để thăm, tặng quà, chúc tết đoàn viên, người lao động, với mức chi tối đa 1 triệu đồng/suất bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Theo kế hoạch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ người lao động như: chợ Tết công đoàn, bữa cơm tất niên công đoàn; hỗ trợ 2.000 vé tàu và 550 vé máy bay khứ hồi đưa người lao động miền nam về quê đón tết ở miền Bắc và miền Trung.