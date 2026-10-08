    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sựDân sinh

    Dự kiến tặng quà tết 2027 cho người lao động cao nhất 2,5 triệu đồng

    Phan Hậu
    Phan Hậu
    Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức các đoàn thăm, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức chi dự kiến từ 1,5 - 2,5 triệu đồng/suất.

    Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch chăm lo tết Đinh Mùi 2027 cho người lao động với chủ đề: Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng và dự kiến mức chi các suất quà tết tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

    Dự kiến tặng quà tết 2027 cho người lao động cao nhất 2,5 triệu đồng- Ảnh 1.

    Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ người lao động trong dịp tết Đinh Mùi 2027

    ẢNH: THU HẰNG

    Theo đó, với các đoàn công tác do lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì thăm và chúc tết các công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động khó khăn, thu nhập thấp, người lao động làm việc ở vùng sâu, vùng xa hoặc phải trực tết, mức chi dự kiến là 2,5 triệu đồng/suất (gồm 2 triệu đồng, 500.000 đồng quà tặng vật chất).

    Đối với các đoàn do lãnh đạo các bộ, ngành, đại biểu Quốc hội chuyên trách và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm và tặng quà, mức chi dự kiến là 1,5 triệu đồng/suất (gồm 1 triệu đồng và 500.000 đồng quà tặng hiện vật).

    Bên cạnh đó, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu công đoàn ngành, các địa phương tổ chức tổ chức các đoàn thăm, tặng quà và chúc tết đoàn viên, người lao động với mức chi từ nguồn tài chính công đoàn không quá 1.350.000 đồng (gồm tiền và hiện vật), khuyến khích xã hội hóa để nâng mức quà tặng. 

    Các đơn vị cân đối nguồn tài chính công đoàn, huy động nguồn lực toàn xã hội để thăm, tặng quà, chúc tết đoàn viên, người lao động, với mức chi tối đa 1 triệu đồng/suất bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

    Theo kế hoạch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ người lao động như: chợ Tết công đoàn, bữa cơm tất niên công đoàn; hỗ trợ 2.000 vé tàu và 550 vé máy bay khứ hồi đưa người lao động miền nam về quê đón tết ở miền Bắc và miền Trung.

    Tin liên quan

    Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thanh Nghị tặng quà tết ở Cà Mau

    Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thanh Nghị tặng quà tết ở Cà Mau

    Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dẫn đầu đã thăm, chúc tết và tặng quà cho người dân khó khăn tại Cà Mau.

    Khám phá thêm chủ đề

    Quà tết tết đinh mùi 2027 Tổng liên đoàn lao động việt nam chợ tết công đoàn chăm lo tết cho người lao động

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận