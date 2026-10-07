Dự kiến từ 1.1.2028 cấp khai sinh tự động cho trẻ, cha mẹ không cần nộp giấy tờ

Nội dung trên được đề cập tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Hộ tịch, vừa được Bộ Tư pháp công bố tài liệu thẩm định.

Đăng ký khai sinh, khai tử chủ động có thể hiểu đơn giản là việc cơ quan nhà nước chủ động thực hiện thủ tục, dựa trên các cơ sở dữ liệu đã liên thông, thay vì chờ người dân phải trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền nộp hồ sơ.

Bộ Tư pháp đề xuất từ 1.1.2028 triển khai thí điểm đăng ký khai sinh chủ động, đăng ký khai tử chủ động ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo dự thảo, việc đăng ký khai sinh, khai tử chủ động chỉ được triển khai khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã có hệ thống hoặc phần mềm kết nối với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và được Bộ Tư pháp phê duyệt, công bố kết nối. Đồng thời, người có trách nhiệm đăng ký khai sinh, khai tử đã cung cấp đầy đủ nội dung theo quy định.

Với tiêu chí trên, cơ quan soạn thảo đề xuất từ 1.1.2028 sẽ thí điểm tại UBND cấp xã thuộc đơn vị hành chính loại 1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng về kết quả thí điểm, đề xuất mở rộng, bảo đảm từ 1.1.2031 triển khai thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Sau khi triển khai, người dân chỉ cần cung cấp thông tin mà không phải nộp hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử; hệ thống của các cơ quan sẽ tự động tạo lập hồ sơ đăng ký hộ tịch trên cơ sở dữ liệu nhận được.

Khi đăng ký khai sinh chủ động, người có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các nội dung khai sinh, lựa chọn UBND cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh theo hướng dẫn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cập nhật ngay dữ liệu chứng sinh, nội dung khai sinh mà người có trách nhiệm đăng ký khai sinh cung cấp vào hệ thống dữ liệu của mình. Dữ liệu được kết nối, chia sẻ tự động với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính.

Nhận hồ sơ, người thực hiện công tác hộ tịch kiểm tra, xác thực các thông tin, nếu thấy đủ điều kiện thì thực hiện đăng ký khai sinh.

Toàn bộ quá trình đăng ký khai sinh chủ động tối đa là 2 ngày làm việc.

Tương tự, khi đăng ký khai tử chủ động, người thân thích cung cấp đầy đủ thông tin về nhân thân, thông tin giấy tờ tùy thân để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cập nhật dữ liệu về nhân thân của người chết và dữ liệu giấy báo tử vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

Sau khi nhận được hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, người thực hiện công tác hộ tịch thực hiện đăng ký khai tử theo quy định.