Du lịch bùng nổ khắp 3 miền từ những ngày đầu năm mới

Theo ghi nhận, Sa Pa, Đà Nẵng, Phú Quốc và Tây Ninh là những điểm đến có lượng khách đông ngay từ những ngày đầu năm mới Giáp Thìn với nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng từ giải trí, thưởng ngoạn cảnh sắc đến chiêm bái cầu an ước vọng cho năm mới an hòa, hạnh phúc.

Sa Pa thu hút hàng ngàn du khách những ngày đầu xuân

Sa Pa

Sa Pa chào những ngày đầu xuân với tiết trời lạnh, mang sắc xuân rạng ngời của miền non cao, khiến du khách vô cùng thích thú và vui vẻ khi đến tận hưởng tết tại đây. Bên cạnh những ngôi đền, chùa nổi tiếng như đền Thượng thì quần thể văn hóa tâm linh tại Sun World Fansipan Legend là điểm đến thu hút khách đông đảo nhất.

Theo chia sẻ của khu du lịch (KDL), năm nay dù kinh tế khó khăn, dự báo chi tiêu giảm cho các hoạt động vui chơi giải trí nhưng nơi đây vẫn đón hàng chục nghìn khách, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngay từ sớm mùng 1, tại khu vực ga cáp treo lên đỉnh Fansipan, hàng dài du khách đã xếp hàng đợi mua vé.

Hàng chục nghìn du khách đã đến Sa Pa khai hội xuân Giáp Thìn

Chị Ngọc Dung, du khách đến từ Hà Nội hào hứng chia sẻ: "Mình muốn lựa chọn một địa điểm gần Hà Nội để vừa đón năm mới ở nhà mà vẫn kịp du xuân từ sớm. Fansipan là lựa chọn lý tưởng. Gia đình mình đã đi cáp treo lên đỉnh Fansipan và lễ Phật từ sáng sớm. Thời tiết rất đẹp để du xuân. Cả gia đình ở lại đến ngày mùng 3 để kịp tham gia lễ hội tại đây bởi nghe nói sẽ có rất nhiều trải nghiệm Tết Tây Bắc thú vị."

Du khách đặc biệt hứng thú khi được lưu giữ khoảnh khắc xuân bên nhiều đại, tiểu cảnh hoa rực rỡ trải khắp khu du lịch, từ cổng vào chào năm mới 2024 được kết bởi hàng nghìn bông cúc đến mô hình bánh xe pháp luân làm bằng 3.000 bầu sen đá

Từ ngày mùng 3, không khí xuân tại đây càng nhộn nhịp hơn khi diễn ra Lễ hội Khèn hoa và Hội xuân mở Cổng trời Fansipan với nhiều trải nghiệm tâm linh và đón tết vùng cao ý nghĩa. Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện cho đông đảo bà con, du khách thập phương tham gia trải nghiệm các lễ hội đầu xuân, Sun World Fansipan Legend đã triển khai chính sách miễn phí vé vào cổng khu du lịch cho tất cả du khách, người dân từ ngày 12.2 - 19.3.

Đà Nẵng

Du lịch biển đảo năm nay đặc biệt nhộn nhịp khi nhiều du khách muốn lựa chọn tránh rét miền Bắc hoặc mong muốn những trải nghiệm tết độc lạ.

Cảnh sắc đón xuân rực rỡ trên đỉnh Bà Nà

Đà Nẵng tấp nập đón khách đầu năm mới với lượng khách đông được ghi nhận tại đỉnh Bà Nà. Theo chia sẻ của khu du lịch, đã có hàng chục nghìn khách tới với Sun World Ba Na Hills, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Anh Hoàng Bách - hướng dẫn viên du lịch - cho biết: "Thường phải bắt đầu từ mùng 4 thì du khách các nơi mới bắt đầu nhộn nhịp nhưng riêng Bà Nà Hills luôn thu hút khách từ sớm, đặc biệt là khách nước ngoài. Không chỉ có không khí trong lành, cảnh sắc để đón xuân rực rỡ mà Bà Nà còn mang lại nhiều trải nghiệm tết độc đáo mà chỉ đến đây mới có được".

Dịp tết này, du khách ngoài ngắm hoa đào chuông, loài hoa biểu tượng của Bà Nà vào mùa xuân khoe sắc, còn được "check-in mệt nghỉ" với nhiều đại, tiểu cảnh hoa rực rỡ, những cây sưa được diện "áo đỏ" cùng những chiếc lồng đèn xinh xắn. Khu vực Vườn Hội An thu hút khách với những trải nghiệm tết cổ truyền. Các chương trình nghệ thuật mừng xuân Giáp Thìn và show diễn chính mang chủ đề "Bản giao hưởng mùa xuân" diễn ra mỗi ngày mang lại cho du khách những xúc cảm tươi mới, sự thư thái để khởi đầu một năm mới thật an vui, hạnh phúc.

Tại khu vực trung tâm thành phố, Công viên Châu Á - Asia Park mở cửa từ mùng 2 tết, sôi động với hàng chục nghìn khách đến vui chơi, tăng 366% so với cùng kỳ năm ngoái. Du khách đặc biệt yêu thích phiên "Chợ Tết Vui Phết" với điểm nhấn là con đường đèn lồng đỏ rực rỡ với 5.000 chiếc, cùng vô số trải nghiệm thú vị. Ngoài các tiểu cảnh hoa rực rỡ và con đường đèn lồng đỏ, du khách tập trung đông đúc nhất tại khu vực trải nghiệm 22 gian hàng ẩm thực, xem ông đồ viết thư pháp, vẽ chân dung hay check-in với nghệ sĩ body-painting...

Du khách nước ngoài thích thú xem ông đồ viết thư pháp trong phiên chợ tết Vui Phết

Khu vực Công viên APEC năm nay cũng thu hút đông du khách khi diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc mang tên "WOW! Tết Rồng" vào mỗi tối từ mùng 2 mùng 5 tết. 30 nghệ sỹ quốc tế từ Sun World Ba Na Hills đã mang đến những tiết mục biểu diễn đa dạng từ múa, samba đến cancan, lan tỏa tới du khách một không khí sôi động ngập tràn vào những ngày đầu xuân.

Phú Quốc

Phú Quốc là điểm đến đón khách quốc tế đông nhất dịp tết. Đảo Ngọc đang vào mùa đẹp nhất năm, do đó liên tiếp đón nhiều chuyến bay từ Thái Lan, Malaysia, Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Mỹ, Mông Cổ... với hàng chục ngàn du khách. Hiện mỗi ngày, có trên 2.000 khách quốc tế đến đảo ngọc; trong đó khách Hàn Quốc chiếm khoảng hơn 50%.

Du khách phủ kín Thị trấn Hoàng hôn

Tập trung đông nhất là khu vực Nam đảo, nơi hiện diện một Thị trấn Hoàng hôn - Sunset Town sôi động từ ngày đến đêm. Cầu Hôn được xem là "điểm phải đến" khi du khách có thể ngắm hoàng hôn tuyệt sắc từ cây cầu độc đáo và lưu lại những bức hình "ngoạn mục". Càng ý nghĩa hơn khi các cặp đôi sẽ có thể trao nhau nụ hôn, lời hẹn ước trên cây cầu vào đúng dịp lễ Valentine 14/2 (mùng 5 tết) năm nay.

Du khách yêu thích sự sôi động và giải trí đêm được thỏa mãn với chợ đêm Vui Phết (Vui Fest Bazaar). Tới chợ đêm này, du khách thấy ngày nào cũng Vui-như-Tết, nhờ những show diễn nghệ thuật đường phố hấp dẫn và "đặc quyền" ngắm pháo hoa miễn phí hằng đêm từ đây.

Đặc biệt nhất tại Thị trấn Hoàng Hôn có lẽ là thưởng thức show Nụ hôn của biển cả - Kiss Of The Sea - show nghệ thuật đa phương tiện đẳng cấp hàng đầu thế giới do người Pháp dàn dựng với màn pháo hoa nghệ thuật ấn tượng, đem lại những khoảnh khắc đầu năm rực rỡ và trọn vẹn.

Được biết, từ ngày 15.2 (mùng 6), một sân khấu rối nước trên biển đầu tiên tại Việt Nam sẽ được dựng, để du khách đến Phú Quốc có thể thưởng thức loại hình nghệ thuật dân gian vô cùng độc đáo này.

Tây Ninh

Là điểm đến du lịch tâm linh nổi tiếng bậc nhất cả nước, từ ngày đầu năm mới, du khách khắp các tỉnh đã đến núi Bà Đen chiêm bái cầu may mắn tài lộc tại quần thể các chùa núi Bà, chiêm bái quần thể tâm linh kỳ vĩ trên "nóc nhà Nam bộ". Chỉ trong những ngày đầu năm mới, Sun World Ba Den Mountain đã đón 418.000 lượt khách, riêng ngày mùng 4 khai mạc Hội xuân núi Bà Đen đạt 148.000 khách.

Núi Bà - Tây Ninh thu hút rất đông du khách tới chiêm bái cầu may mắn tài lộc

Từ mùng 1, du khách đã tấp nập tới hội xuân Di Lặc trên núi Bà Đen để dâng hoa đăng, xem biểu diễn lân sư rồng, trình diễn nghệ thuật kết hợp các vũ điệu dân gian, thưởng thức show nhạc nước ấn tượng ngay dưới chân Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc và gửi gắm ước nguyện về một năm mới nhiều hỷ lạc trước Bồ Tát Di Lặc.

Hội xuân núi Bà Đen 2024 với chủ đề "Hương sắc Tây Ninh" chính thức khai mạc từ mùng 4 tết N.A

Trên hành trình du xuân bái Phật năm nay, du khách còn được thư thái tận hưởng thiên nhiên tuyệt diệu của Tây Ninh từ cáp treo giữa lưng chừng trời, hay ngắm muôn sắc hoa tulip tựa trời Âu trên khu vực đỉnh núi Bà Đen.

Từ ngày ngày 13.2 (mùng 4), du khách đến với núi Bà Đen càng nhộn nhịp hơn nữa khi KDL chính thức khai mạc Hội xuân núi Bà Đen 2024 với chủ đề "Hương sắc Tây Ninh". Hội xuân năm nay tiếp tục được tổ chức quy mô với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc trong suốt tháng Giêng năm Giáp Thìn.