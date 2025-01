Du lịch Cần Thơ thu hơn 6.200 tỉ đồng trong năm 2024

Ngày 14.1, Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Một trong những tiết mục biểu diễn tại hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch năm 2024 tại TP.Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Báo cáo hội nghị cho biết, trong năm 2024, công tác văn hóa, thể thao, du lịch của TP.Cần Thơ đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Về lĩnh vực văn hóa, điểm nổi bật là sưu tầm được 598 hiện vật, nâng tổng số hiện vật đến nay lên 18.356; nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học; mạng lưới thư viện công cộng toàn thành phố bổ sung 29.000 bản sách, phục vụ cho gần 7 triệu lượt bạn đọc (đạt 234% kế hoạch năm)…

Trong khi đó, lĩnh vực thể dục thể thao cũng gặt hái được nhiều thách tích. Đáng chú ý là sở đã chỉ đạo tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước, thu hút gần 78.000 người tham gia, rộng khắp 83/83 xã phường, thị trấn. Ngài ra, sở đã tổ chức thành công 17 giải thể thao cấp thành phố, 8 giải thể thao cấp quốc gia. Các chỉ tiêu thể thao thành tích cao cũng đều đạt và vượt kế hoạch.





Khách du lịch tham quan chợ nổi Cái Răng ẢNH: THANH DUY

Đặc biệt, lĩnh vực du lịch, năm 2024, Cần Thơ đã đón 6,3 triệu lượt khách tham quan (tăng 6% so với cùng kỳ 2023, đạt 104,4% kế hoạch năm). Khách du lịch lưu trú đạt hơn 3,1 triệu lượt (tăng 5% so với cùng kỳ 2023, đạt 101,4% kế hoạch năm). Qua đó, tổng doanh thu du lịch năm 2024 đạt 6.226 tỉ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ 2023, đạt 103,8% kế hoạch năm).

Với những kết quả trên, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, biểu dương tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm của toàn ngành văn hóa, thể thao, du lịch đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024. Tuy nhiên, thành tích này vẫn chưa thể nói trọn trẹn, khi phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" vẫn còn nhiều hạn chế về công tác phối hợp tuyên truyền. Đặc biệt là công tác tham mưu các cơ chế, chính sách phục vụ cho việc phát triển ngành còn chậm.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ phát biểu tại hội nghị ẢNH: THANH DUY

Theo Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, năm 2025 có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn và tổ chức đại hội Đảng các cấp. Những sự kiện này đòi hỏi ngành văn hóa, thể thao, du lịch phải hết sức quan tâm tới việc xây dựng những chương trình, hoạt động, sự kiện sát thực tế, có tính đổi mới, sáng tạo, nâng tầm về cấp độ và quy mô.

Việc quan trọng hơn nữa là tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Trong đó, phải đặc biệt chú ý tới việc phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, gắn với chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bởi, thời gian qua, Cần Thơ chưa khai thác hiệu quả về công nghiệp văn hóa, mặc dù có nhiều tiềm năng.

7 cá nhân nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước ẢNH: THANH DUY

18 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ẢNH: THANH DUY

Tại hội nghị, 7 cá nhân thuộc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ đã nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước (1 Huân chương Lao động hạng Nhì và 6 Huân chương Lao động hạng Ba); 18 cá nhân thuộc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.