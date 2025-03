Du lịch chờ bùng nổ dịp lễ 30.4

Cao tốc nối tới đâu, du lịch mở tuyến mới tới đó

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang sẽ tới hạn về đích mà Chính phủ yêu cầu, sớm 8 tháng so với kế hoạch ban đầu. Trên công trường, hiện chủ đầu tư vừa phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, rà soát dự án để góp ý báo cáo thẩm tra an toàn giao thông và phương án tổ chức giao thông, phục vụ công tác nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng sớm 70 km trên tuyến cao tốc này trong dịp 30.4.2025. Toàn bộ 83,35 km tuyến chính đường cao tốc đã hoàn thành thảm bê tông, hoàn thành hệ thống an toàn giao thông và đường gom. Các nhà thầu đang hoàn thiện nốt phần gia cố mái taluy âm, taluy dương tại một số vị trí, sẵn sàng đưa vào phục vụ người dân.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang đang dẫn đầu về tiến độ trong tổng số 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2. Sau khi thông xe, tuyến sẽ kết nối với tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, nối thông toàn tuyến cao tốc qua tỉnh Khánh Hòa, cũng là khớp nối cuối cùng hoàn chỉnh 5 tuyến cao tốc từ TP.HCM đi Nha Trang. Đó là lý do chính khiến gia đình anh chị Minh Tùng - Quỳnh Phương (ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) quyết định không xuất ngoại dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 mà sẽ lái xe về quê ngoại ở Nha Trang.

Chị Quỳnh Phương chia sẻ: Tết vừa rồi gia đình chị không du xuân như mọi năm nên nhân kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày sắp tới sẽ đưa các con đi tour du thuyền Singapore. Tuy nhiên, do gia đình chồng muốn ở lại TP.HCM dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Đang do dự thì chị đọc được tin thông toàn tuyến cao tốc TP.HCM - Nha Trang nên 2 vợ chồng quyết định "chốt" phương án sẽ ở lại TP trọn vẹn 2 ngày lễ rồi lái xe đưa cả nhà về Nha Trang.

"Từ ngày thông cao tốc, chúng tôi cũng lái xe đi Nha Trang nhiều lần, mất khoảng gần 5 giờ, chạy khỏe re. Giờ đỡ thêm được một đoạn phải rẽ vào quốc lộ thì chắc chỉ đi 4 giờ là tới. Lễ lần này lớn, địa phương nào cũng tổ chức nhiều chương trình, sự kiện nên chỗ nào cũng vui", chị Quỳnh Phương nói.

Những sự kiện kỷ niệm lễ 30.4 cũng như các dự án đường bộ dự kiến hoàn thành đúng dịp lễ đang bổ trợcho ngành du lịch một mùa cao điểm bùng nổ ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chỉ phía đông, đường về miền Tây cũng hứa hẹn thông thoáng hơn nhiều khi 18,8 km cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn từ đường Lê Khả Phiêu đến Nguyễn Văn Tạo (H.Nhà Bè, TP.HCM) sẽ thông xe vào dịp 30.4 tới. Lúc này, người điều khiển phương tiện có thể đi liên tục hơn 22 km từ nút giao với cao tốc Trung Lương (H.Bến Lức, Long An) đến nút giao Nguyễn Văn Tạo, tránh được ùn ứ, kẹt xe nếu đi vào đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel, cho biết việc nhiều tuyến cao tốc mới đưa vào khai thác giúp kết nối nhiều địa phương nhanh chóng và thuận tiện hơn, góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch đường bộ gia tăng mạnh trong dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay. Với ưu điểm về chi phí hợp lý, lịch trình linh hoạt và cơ hội khám phá nhiều điểm đến trên một hành trình, các tour du lịch đường bộ đang trở thành lựa chọn hấp dẫn với du khách. Đón đầu xu hướng, Vietravel nhanh chóng mở rộng và phát triển thêm một số sản phẩm du lịch đường bộ mới, trong đó nổi bật là hành trình Nha Trang - Phú Yên, giúp du khách trải nghiệm những bãi biển tuyệt đẹp đến thưởng lãm các danh thắng. "Các các tour đường bộ mùa lễ này sẽ mang đến cho du khách những hành trình đáng nhớ, thuận tiện và tràn đầy trải nghiệm mới mẻ", bà Vân Khanh nói.

Công ty Du lịch Việt cũng ghi nhận xu hướng du lịch đường bộ tăng đáng kể thời gian, đặc biệt là các tuyến từ Hà Nội đến Mộc Châu, Sa Pa, Hà Giang, Cao Bằng và từ TP.HCM đến Vũng Tàu, Nha Trang, "nương" theo tốc độ kết nối của các dự án cao tốc. Vì thế, công ty đã phát triển thêm các sản phẩm du lịch đường bộ mới kết hợp di chuyển ô tô bằng đường cao tốc với tàu hỏa, tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo, TP.HCM - Côn Đảo, Rạch Giá - Phú Quốc. Đa số các chương trình du lịch được thiết kế để du khách vừa trải nghiệm nghỉ dưỡng biển, thiên nhiên và văn hóa, ẩm thực địa phương, tham quan di sản lịch sử.

TP.HCM hứa hẹn chiêu đãi du khách nhiều sự kiện, lễ hội ấn tượng, hấp dẫn dịp lễ 30.4 - 1.5 ẢNH: NHẬT THỊNH

Du lịch nội địa "lội ngược dòng"

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt, thông tin không chỉ du lịch đường bộ khởi sắc, nhìn chung các tour, tuyến du lịch nội địa trên cả nước đang ghi nhận sự quan tâm rất lớn của khách hàng. Đây là điều đáng mừng bởi suốt hơn 1 năm qua, du lịch nội địa khá trầm lắng và đa số các mùa cao điểm đều "thất thế" so với các đường tour xuất ngoại.

Du lịch Việt ghi nhận các điểm du lịch được du khách quan tâm nhiều nhất dịp lễ này bao gồm: Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn và Phú Quốc. Ở miền Bắc, tuyến Ninh Bình, Quảng Ninh, Sa Pa và Mộc Châu cũng có sức hút không kém. Còn miền Nam, Vũng Tàu, Cần Thơ, Nha Trang, Buôn Mê Thuột và các điểm du lịch gần TP.HCM như Mũi Né và Ninh Thuận vẫn chiếm ưu thế. Đặc biệt TP.HCM đang là điểm đến dự kiến "hot" nhất mùa lễ này nhờ nhiều sự kiện, hoạt động kỷ niệm lớn, lồng ghép cùng các chương trình du lịch như tour buýt nội đô, buýt sông, city tour, các hoạt động xem duyệt binh, diễu hành kỷ niệm 30.4 và các chương trình nghệ thuật khác.

"Nhìn chung, với 5 ngày nghỉ lễ, các gia đình có rất nhiều dư địa để chọn hành trình du lịch thoải mái, hấp dẫn. Các chương trình du lịch nước ngoài đi châu Âu, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan vẫn nhận được nhiều sự quan tâm do trùng với thời điểm thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, tôi cho rằng du lịch trong nước trở lại là lựa chọn chính của nhiều người Việt dịp lễ này. Đầu tiên do ý nghĩa rất lớn của sự kiện 50 năm đất nước thống nhất là dấu mốc lịch sử mà người Việt nào cũng muốn cùng nhau hòa chung niềm tự hào, xúc động.

Bên cạnh đó, du lịch trong nước ngày càng tiện lợi và chi phí hợp lý. Tình hình đặt tour tại Du lịch Việt đã sôi động từ đầu tháng 3 và tính đến nay, lượng khách đặt tour đã đạt khoảng 70% dự kiến, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Còn hơn 1 tháng nữa mới tới kỳ nghỉ lễ, các tour trong nước vẫn còn nhận khách tới phút chót, chúng tôi đang kỳ vọng một mùa lễ 30.4 tăng trưởng doanh thu ấn tượng", ông Phạm Anh Vũ nói.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang sẵn sàng thông xe trước 30.4 ẢNH: BÁ DUY

Đúng như nhận định của ông Phạm Anh Vũ, trên khắp cả nước, những chương trình, sự kiện kỷ niệm đại lễ của dân tộc đang được các địa phương dồn lực đầu tư mạnh mẽ, mà tâm điểm là TP.HCM. Từ đầu năm đến nay, dân quân, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang, quân đội, cựu chiến binh… đã liên tục tham gia các cuộc huấn luyện cho lễ duyệt binh kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Theo đề xuất sơ bộ, lễ diễu binh sẽ quy tụ khoảng 13.120 người tham gia. Lễ diễu binh sẽ diễn ra vào sáng 30.4 trên đường Lê Duẩn với nhiều hoạt động như bắn 21 loạt đại bác, không quân bay chào mừng, diễu hành của các khối quân đội, công an, dân quân tự vệ và quần chúng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên còn đề xuất mở rộng thành phần đoàn diễu hành, mời đại diện người dân từ 6 vùng kinh tế - xã hội cả nước (mỗi địa phương khoảng 20 người) để thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào chung của đất nước. Lãnh đạo TP cũng giao các sở phối hợp với địa phương bố trí địa điểm cho người dân xem trình diễn máy bay và lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, lắp đặt màn hình LED phục vụ người dân theo dõi chương trình. TP.HCM hứa hẹn lễ kỷ niệm mang đến những dấu ấn đặc biệt cho người dân và du khách.

Tại Hà Nội, Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 cũng vừa tổ chức buổi hợp luyện đội hình diễu binh, diễu hành trong lễ 30.4 - 1.5. Đội hình diễu binh, diễu hành cùng những màn múa súng, xếp hình nghệ thuật kỳ vọng mang đến những khoảnh khắc ấn tượng với người dân, du khách khi tới thủ đô dịp đại lễ của dân tộc.

Từ Phú Quốc, Nha Trang, Bình Thuận, ra tới Huế, Đà Nẵng, Hạ Long, Quảng Ninh… hàng loạt chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao đang được dốc lực đầu tư bài bản, kỹ lưỡng, quy mô lớn hòa chung bầu không khí tự hào dân tộc trên cả nước, đồng thời kích cầu du lịch, kỳ vọng đưa du lịch nội địa bùng nổ mùa lễ này.

Vé máy bay tăng từng ngày

Mặc dù có đường bộ trợ lực, song nhu cầu du lịch tăng cao đã thổi nhiệt cho giá vé máy bay "nóng" từng ngày. Theo khảo sát, giá vé máy bay các chặng chính từ Hà Nội và TP.HCM đến các điểm du lịch dịp 30.4 năm nay tăng đáng kể so với năm trước. Đơn cử, giá vé các chặng như Hà Nội - Nha Trang, Hà Nội - Quy Nhơn đã lên đến 6 - 6,3 triệu đồng/vé khứ hồi, tăng khoảng 10 - 20% so cùng kỳ năm trước. Vé chặng TP.HCM - Hà Nội tăng 30 - 40% so với ngày thường, dao động từ 4,5 - 6,5 triệu đồng/vé khứ hồi tùy ngày và hãng bay. Vé máy bay từ Đà Lạt đi Hà Nội cách đây 1 tuần chỉ khoảng 2,7 triệu đồng/vé khứ hồi, nhưng giờ đặt lịch bay ngày 30.4, thấp nhất đã gần 2,3 triệu đồng/chiều, gần 5 triệu đồng vé khứ hồi, tăng gần gấp đôi. Tương tự, vé khứ hồi chặng Hà Nội - Phú Quốc từ 5 - 6 triệu đồng; chặng TP.HCM - Đà Nẵng giá khứ hồi từ gần 4 - 5 triệu đồng, cao hơn nhiều so với mức giá ngày thường.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh cho hay giá vé máy bay đang có xu hướng tăng mạnh, là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá tour. Cùng với đó, giá các dịch vụ khác như lưu trú, nhà hàng, vận chuyển và vé tham quan cũng điều chỉnh nhẹ do nhu cầu tăng cao trong dịp lễ. Tuy nhiên, mức tăng không quá đột biến nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Vietravel và các đối tác chiến lược. Cùng với việc chủ động đặt trước số lượng dịch vụ nhiều, Vietravel còn được các nhà cung cấp dịch vụ uy tín như hàng không, khách sạn, nhà hàng… dành nhiều ưu đãi, nhờ đó giúp tối ưu chi phí. Ngoài ra, công ty cũng linh hoạt thiết kế nhiều dòng sản phẩm, từ tour trọn gói đến tour tiết kiệm, giúp khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với túi tiền.

Khảo sát từ các đơn vị lữ hành cho thấy giá vé máy bay đắt đỏ nên với các tuyến đi gần như TP.HCM tới Quy Nhơn, Phú Yên..., người dân có xu hướng chuyển sang đường bộ khá nhiều. Tuy vậy, với các tuyến không quá xa ở khu vực miền Trung, phần lớn du khách vẫn chọn hàng không để tiết kiệm thời gian, tham quan được nhiều hơn. Các hãng hàng không và công ty du lịch khuyến cáo hành khách nếu lên kế hoạch đi chơi dịp lễ thì nên đặt vé máy bay và dịch vụ sớm để có được giá tốt vì càng sát ngày, giá vé sẽ càng tăng cao.

Các doanh nghiệp du lịch khuyến nghị người dân, du khách để tiết kiệm chi phí đi lại, du lịch dịp nghỉ lễ nên lên kế hoạch sớm. Việc đặt vé máy bay, tàu xe hoặc phòng khách sạn càng sớm càng giúp du khách tránh được tình trạng hết vé và giảm chi phí. Lựa chọn điểm đến ít phổ biến không chỉ giúp du khách giảm chi phí mà còn mang đến trải nghiệm mới mẻ, thú vị. Ngoài ra, du lịch trong ngày hoặc địa điểm gần nơi sinh sống cũng giúp tiết kiệm chi phí đi lại và tránh tình trạng quá tải tại các khu du lịch.

Đường sắt giảm giá vé dịp lễ Tổng công ty đường sắt VN đã mở bán vé tàu sớm cho người dân đi lại dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 từ nửa đầu tháng 2. Trong dịp cao điểm này, ngành đường sắt vẫn áp dụng nhiều chương trình giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn, người cao tuổi, trẻ em, hành khách có thẻ khách hàng, khi hành khách mua vé khứ hồi được giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé lẻ và giảm 7% giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ 20 người trở lên. Ngoài ra, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy tăng cường tàu khách đến các tỉnh có lượng khách du lịch đông, đặc biệt là các tuyến từ TP.HCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi; và Hà Nội đi Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng và ngược lại.