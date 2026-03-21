Du lịch 'gồng' lỗ chờ lễ

Giá vé máy bay tăng, giá tour tăng

Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Giám đốc Công ty Golden Smile Travel, cho biết doanh nghiệp này đang chịu áp lực lớn khi xây dựng giá tour dịp lễ 30.4 - 1.5 vì vé máy bay chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tour. Dự kiến giá tour sẽ tăng phổ biến 10 - 15%, một số tuyến thậm chí tăng 15 - 30% do giá vé máy bay tăng mạnh.

"Khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở chi phí mà còn ở cơ chế điều chỉnh giá sát ngày bay. Doanh nghiệp thường chỉ thanh toán vé trước 15 ngày, nên khi giá tăng toàn bộ phần chênh lệch chúng tôi phải gánh. Nhiều tour đã bán từ 3 - 6 tháng trước, đã chốt giá với khách nên không thể điều chỉnh. Doanh nghiệp buộc phải bù lỗ để giữ uy tín", ông Phương nói.

Ông Lại Minh Duy, Tổng giám đốc TSTtourist, thừa nhận phải ứng vốn để xử lý chi phí phát sinh, đặc biệt với các đoàn đã ký hợp đồng. Bởi nguyên tắc là không tăng giá với khách đã chốt. Nhưng với sản phẩm mở bán mới thì chắc chắn phải điều chỉnh. Hiện, phụ phí vé máy bay với các hành trình dài có thể tăng hơn 100 USD/vé nên giá tour cũng phải tăng khoảng 10 - 15%. Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lý khách, một số người cân nhắc kỹ hơn khi quyết định mua tour.

"Những khách đã đặt tour từ trước vẫn giữ kế hoạch. Tuy nhiên với nhóm khách chưa chốt, tâm lý cân nhắc chi phí trở nên rõ rệt hơn", ông Duy nhận xét. Đại diện TSTtourist cũng khuyến cáo, các đơn vị cung ứng dịch vụ cần có sự điều tiết hợp lý, tránh tăng giá đột biến trong mùa cao điểm. Nếu giá tăng quá cao, khách sẽ giảm nhu cầu, ảnh hưởng chung đến toàn thị trường. Doanh nghiệp lữ hành, hàng không và dịch vụ cần chia sẻ với nhau để giữ sự ổn định.

Trong khi đó, theo đại diện BenThanh Tourist từ giữa tháng 3.2026, giá vé máy bay nội địa đã tăng 10 - 20%, quốc tế tăng 5 - 10% gây áp lực lớn lên chi phí tour. Khảo sát thị trường cho thấy tour nội địa đường hàng không dao động 8,9 - 12,99 triệu đồng, tour đường bộ từ 1,59 - 5,99 triệu đồng. Tour quốc tế Đông Nam Á từ 5,59 - 25,99 triệu đồng, Đông Bắc Á từ 16,99 - 29,99 triệu đồng, trong khi tour châu Âu có thể vượt 120 triệu đồng.

Có cái nhìn lạc quan hơn, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó tổng giám đốc Vietravel, cho biết: "Chúng tôi tối ưu cấu phần tour để giữ giá hợp lý, thậm chí có sản phẩm vẫn ổn định. Nhờ đó, nhu cầu du lịch vẫn duy trì, chưa ghi nhận tình trạng hủy tour hàng loạt".

Thay vì xuất ngoại, du lịch trong nước

Khảo sát cho thấy trong bối cảnh giá tour nước ngoài tăng cao, nhiều du khách có xu hướng chuyển sang đi du lịch trong nước.

Chị Trần Thu Thủy (32 tuổi, nhân viên ngân hàng) cho biết ban đầu dự định cùng nhóm bạn thân đi du lịch Thượng Hải (Trung Quốc) dịp lễ 30.4 -1.5. Tuy nhiên, sau khi tham khảo giá, chị nhận thấy chi phí tăng khá cao so với dự tính ban đầu. Sau khi cân nhắc, nhóm chị Thủy quyết định chuyển hướng sang tour trong nước. Chị lựa chọn tour trọn gói đi Phú Quốc 3 ngày 2 đêm, khởi hành từ Hà Nội với giá tất tần tật chưa tới

7 triệu đồng/người. Gói tour đã bao gồm vé máy bay khứ hồi, lưu trú tại khu nghỉ dưỡng 5 sao, villa có hồ bơi riêng, xe đưa đón sân bay, 6 bữa ăn buffet cùng vé tham quan các điểm vui chơi như VinWonders và Safari.

Lựa chọn của chị Thu Thủy cũng là xu hướng chung của khách Việt ở thời điểm hiện tại. Ông Lại Minh Duy thông tin dịp này, ngoài việc cân đối chi phí tour nước ngoài, công ty đang tập trung thiết kế đa dạng các sản phẩm du lịch trong nước. Trong đó, các tuyến khu vực miền Tây Nam bộ được đẩy mạnh. Cụ thể, các tour kết nối từ TP.HCM đến các địa phương như Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang để hướng khách đến trải nghiệm sông nước, văn hóa bản địa. Bên cạnh đó, các điểm đến biển đảo như Phú Quốc vẫn là lựa chọn hàng đầu, thậm chí ghi nhận tình trạng dịch vụ lưu trú ở một số thời điểm đã gần kín chỗ.

Trước áp lực về giá và tình trạng "cháy phòng" ở các điểm nóng, doanh nghiệp chủ động mở rộng thêm các sản phẩm thay thế như Hà Tiên hoặc các tuyến kết hợp để phân bổ khách. Ngoài ra, các hành trình Tây nguyên, du lịch biển và các tour nghỉ dưỡng ngắn ngày cũng được chuẩn bị đồng bộ nhằm phục vụ nhiều nhóm khách khác nhau, từ khách đoàn, khách gia đình đến khách đi lẻ.

Th.S Tăng Thông Nhân, Phó trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), phân tích: "Chi phí tăng sẽ khiến một bộ phận du khách chuyển hướng từ du lịch quốc tế sang du lịch nội địa. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thị trường trong nước bứt lên. Nhưng để kỳ nghỉ lễ thực sự trở thành động lực kích cầu, cần có sự phối hợp từ nhiều phía, đặc biệt là vai trò điều tiết của cơ quan quản lý trong việc bình ổn giá vé máy bay, vận tải và các dịch vụ du lịch". "Các địa phương phải xây dựng sản phẩm kích cầu nhưng đồng thời phải kiểm soát tốt giá. Nếu xảy ra tình trạng tăng giá cục bộ trong dịp cao điểm sẽ dễ tạo tâm lý e ngại cho du khách", ông Nhân khuyến nghị.

Theo ông Tăng Thông Nhân, kỳ nghỉ 30.4 không chỉ là dịp cao điểm ngắn hạn mà còn mang ý nghĩa bản lề cho mùa du lịch hè. Nếu điểm đến tạo được hình ảnh tốt, giá cả hợp lý chắc chắn sẽ giữ chân được du khách cho các đợt cao điểm tiếp theo. Ngược lại, nếu xảy ra tình trạng giá tăng quá cao hoặc dịch vụ không đảm bảo, du khách sẽ có xu hướng né tránh ngay trong mùa hè - thời điểm quan trọng nhất của du lịch gia đình.

Các chuyên gia du lịch đều có chung quan điểm rằng việc giữ ổn định giá và nâng cao chất lượng dịch vụ không chỉ phục vụ riêng kỳ nghỉ lễ, mà cần được xem là chiến lược dài hạn để giữ chân du khách, nhất là trong bối cảnh du lịch VN phải cạnh tranh ngày càng gay gắt với các điểm đến trong khu vực như Singapore, Malaysia và Thái Lan.