Du lịch Khánh Hòa thắng đậm năm 2025 nhờ nhiều sự kiện nổi bật

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của du lịch Khánh Hòa với chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch quy mô, đa dạng sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế. Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu hút khách du lịch, khẳng định vị thế trung tâm du lịch biển hàng đầu Việt Nam.

Năm 2025, Khánh Hòa ước đón 16,4 triệu lượt khách, tăng 14,4% so với năm 2024 ẢNH: BÁ DUY

Chuỗi sự kiện đặc sắc tạo sức hút mạnh

Sự kiện nổi bật nhất năm 2025 là Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển với chủ đề "Nha Trang say Hi", thay thế cho Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa. Lễ hội diễn ra xuyên suốt từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6 với 36 hoạt động, sự kiện phong phú.

Tại lễ hội, ba sự kiện chính đã thu hút đông đảo người dân và du khách gồm: Đại nhạc hội "Nha Trang say Hi" với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng từ chương trình "Anh trai say Hi" như Đức Phúc, Isaac, Anh Tú, cùng màn bắn pháo hoa tầm cao trên biển; chương trình giao lưu văn hóa quốc tế với đoàn nghệ thuật từ Hàn Quốc, Pháp và Carnival diễu hành đường phố với hàng chục xe hoa cùng 1.200 diễn viên.

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, cho biết: "Lễ hội được tổ chức nhằm quảng bá tiềm năng du lịch, tạo cơ hội liên kết phát triển du lịch giữa Khánh Hòa với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế".

Theo thống kê, trong 4 ngày cao điểm của lễ hội, Khánh Hòa đón khoảng 667.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 290.000 lượt. Công suất phòng tăng cao đạt trên 85%, một số khách sạn khu vực trung tâm Nha Trang và resort 4 - 5 sao kín phòng.

Ngoài ba sự kiện chính, lễ hội còn có nhiều hoạt động đặc sắc như Lễ hội Trầm hương, Lễ hội Yến sào Khánh Hòa, Giải bóng chuyền bãi biển quốc tế, Giải bơi biển Sea Star Nha Trang Bay, Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, Ngày hội quốc tế Yoga và lễ công bố di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar.

Mở rộng mạng lưới hàng không và du lịch tàu biển

Khánh Hòa tích cực đa dạng hóa thị trường khách quốc tế thông qua việc mở rộng đường bay, trong năm 2015, thị trường Nga đang phục hồi mạnh mẽ với hơn 35 chuyến bay mỗi tuần. Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, Khánh Hòa đã đón 279.000 lượt khách Nga, dự kiến đến hết năm 2025 sẽ đạt, thậm chí vượt mốc 493.000 lượt khách như năm 2019.

Khách Nga tại Sân bay quốc tế Cam Ranh

Thị trường Đông Nam Á đang là điểm sáng với 4 chuyến bay mỗi tuần từ Malaysia, 14 chuyến từ Thái Lan, và 2 chuyến từ Singapore, dự kiến tăng lên 5 chuyến từ đầu năm 2026. Thị trường Hàn Quốc vẫn duy trì ổn định với khoảng 19 chuyến bay mỗi ngày.

Ngoài ra, năm 2026, Air Cambodia dự kiến khai thác đường bay Phnom Penh - Cam Ranh từ 17.1.2026 với tần suất 2 chuyến mỗi tuần. Hai hãng hàng không Hunnu Air và Vietjet Air đã mở chuyến bay charter từ Ulaanbaatar (Mông Cổ) đến Cam Ranh với tần suất 1 chuyến mỗi tuần.

Khách du lịch nước ngoài tham quan làng nghề truyền thống tại Khánh Hòa

Du lịch tàu biển cũng ghi nhận sự phục hồi ấn tượng. Từ đầu năm 2025 đến nay, Khánh Hòa đã đón 25 chuyến tàu biển quốc tế với gần 30.000 lượt du khách lên bờ tham quan. Các tàu cao cấp như Seven Seas Explorer, Discovery Princess thường xuyên cập cảng, khẳng định vị thế của Cam Ranh là điểm dừng chân quan trọng trong các tuyến hải trình khu vực.

Khu nghỉ dưỡng 5 sao tại biển Bãi Dài - Cam Ranh

Phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao chất lượng dịch vụ

Năm 2025, Khánh Hòa đặc biệt chú trọng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa bản địa. Các mô hình du lịch cộng đồng tại Bích Đầm, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và Ninh Hòa đang được chuẩn hóa, biến di sản văn hóa thành sản phẩm du lịch có chiều sâu.

Làng gốm Bàu Trúc đang được xây dựng thành điểm du lịch cộng đồng, nơi du khách trải nghiệm nghề gốm truyền thống của người Chăm. Đồng bào dân tộc thiểu số ở Khánh Vĩnh cũng phát triển du lịch văn hóa ẩm thực với những món ăn đặc trưng, thu hút khách tìm hiểu văn hóa địa phương.

Theo Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy Khánh Hòa, du lịch - dịch vụ được xác định là một trong bốn trụ cột phát triển kinh tế giai đoạn 2025-2030. UBND tỉnh sẽ ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030, tạo điều kiện để người dân địa phương tham gia và hưởng lợi từ du lịch.

Giải bơi biển Sea Star Nha Trang Bay 2025 thu hút được nhiều VĐV trong và ngoài nước

Đồng thời trong năm 2025, Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch với 100% dữ liệu lữ hành, lưu trú và quản lý hướng dẫn viên được số hóa. Tỉnh cũng hợp tác với đơn vị tư vấn Simon-Kucher (Dubai) để xây dựng chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ du lịch của tỉnh tiếp tục được đầu tư phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.441 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 70.500 phòng. Trong đó, 107 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao với 28.296 phòng, chiếm hơn 40% tổng số phòng. Số cơ sở lưu trú còn lại chưa đăng ký xếp hạng sao (không bắt buộc) nhưng chất lượng dịch vụ khá tốt.

Tàu biển nước ngoài cập cảng, tham quan Nha Trang

Theo thống kê năm 2025, Khánh Hòa ước đón 16,4 triệu lượt khách, tăng 14,4% so với năm 2024, trong đó khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 66.700 tỉ đồng, tăng 16,8% so với năm trước.

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL cho biết: "Năm 2026, ngành du lịch Khánh Hòa phấn đấu đạt doanh thu 77.073,2 tỉ đồng, đón hơn 18,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 6 triệu lượt".