Du lịch Phú Quốc dịp lễ 30.4 - 1.5: Công suất phòng đạt 70 - 100%, lượng tàu tăng 25%

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày, dự báo thành phố đảo Phú Quốc (Kiên Giang) sẽ đón lượng lớn du khách. Các doanh nghiệp dịch vụ du lịch, lữ hành đã chuẩn bị sẵn sàng để đón khách.

Để đảm bảo phục vụ khách trong dịp lễ 30.4 - 1.5, UBND TP.Phú Quốc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ động đón khách đến tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí...

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 28.4, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, cho biết đến thời điểm này, nhiều khu du lịch cao cấp, khu du lịch nghỉ dưỡng có số lượng phòng lớn tại Phú Quốc như Vingroup, Sungroup, Ceogroup… đã đạt công suất phòng từ 70 - 80%, thậm chí đến 100%.

Ông Lê Trung Thực, Giám đốc bộ phận tiền sảnh của khách sạn Sunset Sanato, cho biết đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng để đón khách trong dịp lễ. "Chúng tôi đã hoàn thành các hạng mục tiểu cảnh rất sinh động để du khách đến check-in. Bên cạnh đó, chúng tôi tổ chức chương trình lễ hội âm nhạc hoành tráng diễn ra xuyên suốt 4 ngày 4 đêm, từ 29.4 đến 2.5", ông Trực nói.

Các đơn vị vận tải hành khách phục vụ các tuyến từ bờ ra đảo, các hãng hàng không đã chủ động phương án tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đại diện lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang cho biết, trong dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay, số lượng tàu hoạt động tăng 25% so với ngày bình thường.





Ngoài việc tăng thêm chuyến, các đơn vị vận tải cũng đẩy mạnh các kênh bán vé online để đáp ứng nhu cầu của hành khách, không để ùn ứ khách tại các phòng vé và nhà chờ.

Ông Lâm Hoàng Huy, đại diện Công ty TNHH MTV Thạnh Thới (phà chạy tuyến Rạch Giá - Phú Quốc, Hà Tiên - Phú Quốc), cho biết: "Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ, chúng tôi tăng lên từ 15 - 16 chuyến phà trong ngày. Về cơ sở vật chất, bến bãi, chúng tôi đã chuẩn bị phương án tốt nhất để đảm bảo hành khách không chen lấn, xô đẩy khi xuống bến".

Trong khi đó, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang triển khai kiểm tra, kiểm soát trực tiếp tại tàu trước khi cấp phép cho tàu rời cảng, bến. Đơn vị này triển khai theo dõi, quản lý tàu thuyền hoạt động trên tuyến 24/24 thông qua hệ thống theo dõi tàu hoạt động gần bờ AIS, đảm bảo duy trì thông tin liên lạc và nắm bắt kịp thời khi tàu gặp sự cố khi hành trình trên biển.

Ông Võ Minh Tuấn, Phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, thông tin: "Cảng vụ hàng hải có kế hoạch kiểm tra trước, trong và sau lễ. Trong công tác kiểm tra rất coi trọng về an toàn, không chỉ cho hành khách mà còn cho con tàu, trang thiết bị và hệ thống thông tin. Khi có sự cố xảy ra trên biển, tàu thuyền sẽ liên lạc kịp thời với đơn vị trong bờ để hỗ trợ cứu hộ cứu nạn".

Hoạt động du lịch đang diễn ra sôi động tại các địa phương, vùng du lịch trọng điểm của tỉnh Kiên Giang, nhất là TP.Phú Quốc. Để đảm bảo an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, nhất là trong dịp lễ 30.4 - 1.5, tỉnh Kiên Giang chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không niêm yết giá công khai và không bán đúng giá niêm yết, kinh doanh dịch vụ lữ hành trái phép, chèo kéo nài ép khách du lịch vào dịp cao điểm. Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện dịch vụ vận tải, nhất là tàu du lịch ca nô trên biển, không để xảy ra tình trạng chở quá tải, gây mất an toàn cho hành khách…