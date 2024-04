Du lịch Quảng Ninh thu gần 1.500 tỉ trong 3 ngày nghỉ lễ

Ngày 30.4, thông tin từ Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, chỉ trong vòng 3 ngày, tỉnh này đón khoảng 70 vạn lượt khách, doanh thu đạt gần 1.500 tỉ đồng.



Khách du lịch đổ xô đến biển Bãi Cháy giải nhiệt LÃ NGHĨA HIẾU

Tính riêng trong ngày 29.4, tổng khách du lịch đến các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ước đạt 254.800 lượt, đạt 139% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tổng số khách lưu trú quốc tế ước đạt 17.778 lượt, đạt 215% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch ước đạt 555,4 tỉ đồng, đạt 145% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, một số điểm du lịch, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh có số lượng khách đến đông như: vịnh Hạ Long đón khoảng 21.065 lượt khách; Sun World Halong Complex đón khoảng 20.000 lượt khách; Bảo tàng Quảng Ninh đón khoảng 9.500 lượt khách; Khu danh thắng Yên Tử đón khoảng 4.150 lượt khách...

Hiện nay, các khách sạn 4 - 5 sao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã kín phòng, công suất đạt trên 95%.

Các nhà hàng ở biển Bãi Cháy luôn tấp nập khách LÃ NGHĨA HIẾU

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, tại khu du lịch Bãi Cháy, những khách sạn lớn ở phân khúc cao cấp giá từ 2,5 triệu đồng trở lên cũng chỉ còn khoảng 5 - 10% tổng số phòng nghỉ. Với những cơ sở lưu trú trên bờ, nhiều du thuyền nghỉ dưỡng cao cấp trên vịnh Hạ Long có mức giá từ 3 - 12 triệu đồng/phòng/đêm cũng đạt công suất phòng trên 90% và tăng mạnh vào những ngày gần dịp nghỉ lễ.

Lượng khách du lịch tới Quảng Ninh quá đông dẫn tới các dịch vụ luôn bị quá tải. Nhiều nhà hàng phục vụ không xuể, các bãi biển đông nghịt người tới giải nhiệt.

Để đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan nghỉ dưỡng, tỉnh Quảng Ninh thành lập 6 đoàn liên ngành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ liên quan đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả…