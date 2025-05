Du lịch tăng tốc, hàng không thắng lớn

Du lịch lập kỷ lục...

"Đây là lần đầu tiên tôi tới VN và không thể tưởng tượng mọi điều tuyệt vời như vậy. Đêm hôm thứ bảy (đêm 26.4, lần thứ hai TP.HCM bắn pháo hoa mừng kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất - PV), tất cả mọi người tràn ra chỗ bờ sông. Mưa như trút nhưng không một ai bỏ về. Họ ở đó chờ đợi và khi pháo hoa bắn rực rỡ trên bầu trời, họ đồng loạt hô vang, vỗ tay rộn ràng và còn hát đồng ca nữa. Các bạn thật sự quá đáng yêu. Khoảnh khắc đó tôi thật sự đã yêu VN. Những ngày qua, tôi đã có rất nhiều trải nghiệm cực ấn tượng tại TP.HCM và tôi hy vọng chuyến đi Phú Quốc trong mấy ngày tới cũng sẽ tuyệt vời như vậy", Rafael, du khách 30 tuổi đến từ Bồ Đào Nha, hào hứng chia sẻ sau những ngày được hòa mình vào đại lễ lịch sử của VN.

Không chỉ riêng Rafael, rất nhiều đoàn du khách quốc tế tới TP.HCM nói riêng cũng như VN nói chung dịp này đều ghi lại những cảm xúc vô cùng ấn tượng. Các tour khám phá, vui chơi đều được lồng ghép những chương trình văn hóa, nghệ thuật sắc; thêm nhiều điểm đến lịch sử đầy ý nghĩa, giúp du khách có cơ hội hiểu thật sâu, thật kỹ nét văn hóa độc đáo và tình yêu nước nồng nàn của người Việt. Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, các điểm du lịch không chỉ bùng nổ bởi nhóm khách gia đình trong nước đi nghỉ lễ như mọi năm mà còn được hâm nóng hầm hập bởi những đoàn khách quốc tế. Đặc biệt là TP.HCM - tâm điểm của đại lễ.

Du khách quốc tế hòa chung bầu không khí đại lễ ở VN ẢNH : CAO AN BIÊN

Đến hôm qua, dòng khách từ khắp nơi vẫn liên tục đổ về TP.HCM. Các di tích lịch sử tại TP như Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh… tiếp tục đón lượng lớn du khách đến tham quan và vui chơi trong kỳ nghỉ lễ. Tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, lượng khách từ ngày 29.4 - 1.5 tăng mạnh từ 30 - 40% so với cùng kỳ, đón khoảng 7.000 người/ngày. Di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác (H.Cần Giờ) cũng đông nghịt người. Dinh Độc Lập (Q.1), từ sáng sớm khách đã xếp hàng mua vé. Khách đổ về đông, hệ thống lưu trú, dịch vụ nhộn nhịp hoạt động hết công suất. Dịp này, khách sạn Majestic Saigon (Q.1) kín phòng, tỷ lệ lấp đầy đạt 100% trong 2 ngày 29 và 30.4. Các khách sạn tại trung tâm TP, nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như Grand Saigon, Kim Đô Sài Gòn… cũng được lấp kín. Cùng với đó, các nhà hàng, điểm ăn uống, mua sắm cũng ghi nhận doanh thu tăng mạnh. Đáng chú ý, mùa lễ năm nay, dịch vụ cho thuê quần áo cổ vũ ngày lễ như khăn rằn, quần áo bà ba, áo dài đỏ, nón lá… đều "ăn nên làm ra".

Không "nóng" như TP.HCM, song các điểm du lịch truyền thống mùa lễ như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Bình, Sa Pa, Bến Tre, Cần Thơ… cũng ghi nhận lượng khách du lịch tăng khá mạnh, tỷ lệ lấp đầy phòng tại các cơ sở lưu trú đều đạt trung bình từ 70% đến trên 80%.

Trước đó, Cục Du lịch quốc gia ghi nhận hoạt động dịch vụ, du lịch quý 1 tăng trưởng ấn tượng với doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt 189.000 tỉ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 174.900 tỉ đồng, tăng 13,4%; du lịch lữ hành ước đạt 14.100 tỉ đồng, tăng 46,3%. Lượng khách quốc tế đến VN gần như phục hồi hoàn toàn và thậm chí tăng 3,2% so với quý 1/2019 - thời điểm trước đại dịch Covid-19.

ẢNH : CAO AN BIÊN

Theo Cục Du lịch quốc gia, các thị trường khách quốc tế trọng điểm của VN năm 2025 như Úc, Mỹ... dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng tốt. Bên cạnh đó, Nga và Ấn Độ cũng là những thị trường tiềm năng. Nếu các xung đột Ukraine lắng dịu, quan hệ giữa Nga và Mỹ ấm lên, lượng khách Nga đến VN sẽ tăng đáng kể.

Trong Báo cáo Triển vọng phát triển châu Á công bố mới đây, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng dự báo lĩnh vực dịch vụ VN sẽ tăng trưởng 7,2% trong năm 2025, nhờ gia tăng du lịch trong nước và quốc tế cũng như các ngành công nghiệp công nghệ.

... kéo hàng không trỗi dậy mạnh mẽ

Được ví như đôi cánh của một chiếc máy bay, du lịch tăng tốc kéo theo hàng không bứt phá mạnh mẽ. Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông báo kết quả kinh doanh quý 1 đầy rực rỡ khi đạt mức doanh thu kỷ lục gần 31.107 tỉ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế 3 tháng đầu năm ước đạt gần 3.625 tỉ đồng. Tổng kết 2024, Vietnam Airlines cũng ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế cao nhất lịch sử - đạt 7.958 tỉ đồng.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết kết quả kinh doanh khả quan trong quý vừa qua có được nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường. Số liệu từ Cục Hàng không ghi nhận trong quý 1/2025, tổng thị trường vận chuyển hàng không đạt hơn 20,7 triệu khách, tăng 9,2% so với cùng kỳ, với lượng hành khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 11,7 triệu lượt, tăng 13,3%; lượng khách nội địa đạt hơn 9 triệu lượt, tăng 3,6%. Trong đó, cả nước đón hơn

6 triệu lượt du khách quốc tế, xác lập mức cao kỷ lục trong lịch sử ngành du lịch. Đáng chú ý, các khu vực thị trường quốc tế đều ghi nhận tăng trưởng tích cực, với thị trường Ấn Độ tăng mạnh nhất 26,6%; kế đến là Trung Đông tăng 25,8%; Đông Bắc Á tăng 13,6% nhờ sự phục hồi của các thị trường Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông. Chất lượng khách quốc tế cũng cải thiện rõ nét, đặc biệt tại các thị trường doanh thu cao như Nhật Bản, Úc và Ấn Độ. Đối tượng khách doanh thu cao từ Nhật Bản phục hồi đạt gần 90% so với cùng kỳ 2019, thay vì 60% như cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, hoạt động khai thác cũng thuận lợi hơn nhờ giá nhiên liệu bay duy trì ổn định ở mức khoảng 91 USD/thùng, thấp hơn 5% so với bình quân năm 2024 và thấp hơn nhiều so với dự báo.

Sự bùng nổ của thị trường đã "tiếp sức" cho Vietnam Airlines mở mới và khôi phục nhiều đường bay trọng điểm; đồng thời, đưa vào khai thác máy bay Boeing 787-9 mang biểu tượng Chim Lạc quảng bá hình ảnh đất nước VN ra thế giới.

Trong khi "anh cả" liên tục báo lãi kỷ lục thì "em út" Vietravel Airlines cũng đã tìm thấy hướng đi mới sau thời kỳ khủng hoảng hậu Covid-19. Tuy biên chế đội tàu bay của hãng này chỉ còn 1 tàu bay thân hẹp thuê khô, song đại diện Vietravel Airlines cho biết máy bay phải chạy hết công suất, vô cùng "bận rộn" với lịch bay charter dày đặc liên tiếp đưa nhiều đoàn khách du lịch quốc tế tới VN. T&T Group cũng đang có định hướng xây dựng Vietravel Airlines thành hệ sinh thái hàng không theo mô hình tập đoàn, mở rộng sang lĩnh vực vận tải hàng không, tham gia dịch vụ hàng không, dịch vụ mặt đất, kỹ thuật và công nghiệp hàng không.