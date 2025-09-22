Du lịch Việt có mức tăng trưởng khách quốc tế hàng đầu thế giới

Thông tin được Cục Du lịch quốc gia (Bộ VH-TT-DL) cho biết tại buổi họp báo giới thiệu về Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 diễn ra chiều 22.9.

Ông Hà Văn Siêu thông tin về Giải thưởng Du lịch quốc gia 2025 ẢNH: HOÀI NAM

Theo ông Hà Văn Siêu, Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia, sau đại dịch Covid-19, ngành du lịch có sự phục hồi ngoạn mục, đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, được Chính phủ đánh giá là một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế của đất nước.

Việt Nam cũng được Ban Thư ký ASEAN đánh giá là điểm đến du lịch có sự phục hồi cao nhất trong khu vực, đạt mức 98% so với trước dịch.

Còn theo đánh giá của Tổ chức Du lịch của Liên Hiệp Quốc (UNTourism) tại báo cáo 6 tháng đầu năm 2025, du lịch Việt Nam có mức tăng trưởng khách quốc tế hàng đầu thế giới (đạt 21%).

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Du lịch Việt Nam đã đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế (tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2024), phục vụ khoảng 106 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 707.000 tỉ đồng.

Nhằm lựa chọn, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở cung ứng dịch vụ phục vụ khách du lịch, các cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao, có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam, góp phần khẳng định vị trí của ngành du lịch trong nền kinh tế quốc dân, thể hiện vai trò to lớn của ngành du lịch trong đời sống kinh tế - xã hội, Cục Du lịch quốc gia tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025.

Đây là năm thứ 20, giải thưởng được tổ chức và là giải thưởng danh giá nhất của ngành du lịch Việt Nam.

"Không chỉ là sự kiện vinh danh những doanh nghiệp du lịch, các tổ chức, các cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam, qua đó còn khuyến khích các doanh nghiệp không ngừng đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế", ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 sẽ vinh danh các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại 11 hạng mục giải thưởng với 18 danh hiệu. Từ lữ hành, lưu trú, vận chuyển, điểm đến cộng đồng, dịch vụ ăn uống, spa, sân golf đến sản phẩm sáng tạo, truyền thông và cơ sở đào tạo du lịch.

Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 sẽ được tổ chức vào đúng Ngày Du lịch thế giới 27.9.