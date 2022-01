Du lịch Việt Nam lên sóng truyền hình Mỹ

Thông tin từ Tổng cục Du lịch cho hay, đây là chương trình nằm trong sê-ri đặc biệt về du lịch mang tên CMO NOW: The Road Ahead do hãng CNBC thực hiện, phỏng vấn các lãnh đạo cấp cao trong ngành du lịch trên thế giới về những giải pháp phục hồi du lịch trong bối cảnh bình thường mới. Chương trình được phát sóng trên kênh truyền hình CNBC và các nền tảng số của hãng như YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter.

Trong 2 tập phim ngắn có tổng thời lượng 2 phút, Lãnh đạo Tổng cục Du lịch đã chia sẻ về những giải pháp phục hồi ngành du lịch của Việt Nam sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong đó tập trung vào bảo đảm an toàn tại các điểm du lịch, tăng cường truyền thông, quảng bá, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó tổng cục trưởng Hà Văn Siêu cho biết Việt Nam là đất nước giàu tiềm năng, có sự đa dạng về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa. “Live fully in Vietnam” (Sống trọn vẹn ở Việt Nam) là thông điệp mà Việt Nam muốn chuyển tải tới du khách ở khắp nơi trên thế giới, để mời gọi du khách đến với Việt Nam. Đồng thời, Phó tổng cục trưởng nhấn mạnh, du lịch Việt Nam cũng đang chú trọng tới dòng khách cao cấp và thương gia, tạo ra những sản phẩm đẳng cấp, mang lại trải nghiệm độc đáo cho khách tại những khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Đà Nẵng, Nha Trang…





Đặc biệt, đề cập tới vai trò của công nghệ trong du lịch, Phó tổng cục trưởng Hà Văn Siêu chia sẻ với CNBC: Tổng cục Du lịch đã phát triển một ứng dụng có tên “Vietnam Safe Travel” (Du lịch Việt Nam an toàn) với những công nghệ hiện đại nhằm hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm của khách du lịch cũng như bảo đảm du lịch an toàn, liền mạch.

Về xu hướng du lịch hậu Covid-19, ngành du lịch Việt Nam nhận định du khách sẽ ưu tiên lựa chọn các hình thức du lịch theo nhóm nhỏ, tìm đến thiên nhiên, các điểm đến an toàn. Du lịch bền vững giờ đây cũng bao gồm cả bảo đảm sức khỏe, an toàn cho khách du lịch, sự thịnh vượng cho cộng đồng địa phương ở điểm đến. “Du lịch có khả năng kết nối con người, kết nối trái tim, mang lại hạnh phúc và nhiều giá trị hơn cho cuộc sống của chúng ta”, Phó tổng cục trưởng Hà Văn Siêu nói.

Cũng trong 2 tập phim ngắn, các hình ảnh đẹp và ấn tượng về du lịch Việt Nam đã được chuyển tải tới người xem trên toàn thế giới như Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Hội An, Quảng Trị… cùng những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới, các điểm tham quan nổi tiếng, những loại hình du lịch hấp dẫn của Việt Nam như du lịch golf, lặn biển, dù bay, du lịch văn hóa, sinh thái...