Du lịch Việt Nam thêm sức bật từ xu hướng du xuân mới

Thay vì đón tết tại Hà Nội như mọi năm, chị Hà Anh (32 tuổi, Hà Nội) dự định đưa các con vào TP.HCM sum họp cùng người thân. Gia đình có thêm vài ngày nghỉ để tận hưởng không khí ấm áp của miền Nam, trước khi bắt đầu chuyến du xuân về miền Tây.

Theo chị, gia đình có thể chủ động lựa chọn thời điểm khởi hành, thay vì tập trung vào những ngày cao điểm có nhu cầu đi lại lớn. Chị Hà Anh tìm hiểu các chuyến bay ngược chiều, khi lượng khách từ miền Nam ra Bắc thường tăng cao trước tết, để có thêm lựa chọn về giá vé và giờ bay cho hành trình từ Hà Nội vào TP.HCM.

Khi kỳ nghỉ tết trở thành cơ hội khám phá

Những năm gần đây, nhu cầu du lịch của người Việt ngày càng đa dạng. Bên cạnh các chuyến đi nghỉ dưỡng tại những điểm đến quen thuộc, du khách quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và đời sống bản địa.

Đặc biệt, kỳ nghỉ tết với khoảng thời gian tương đối dài tạo điều kiện để các gia đình chủ động thiết kế lịch trình theo sở thích. Một chuyến đi có thể bắt đầu bằng việc sum họp với người thân tại thành phố lớn, sau đó nối dài bằng hành trình khám phá những vùng đất lân cận.

Từ TP.HCM, du khách có thể lựa chọn hành trình về miền Tây để trải nghiệm chợ nổi, vườn cây ăn trái, những tuyến du lịch sông nước và văn hóa miệt vườn. Nếu yêu thích biển đảo, các điểm đến như Phú Quốc cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Trong khi đó, miền Trung với Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn hay Tuy Hòa mang đến những trải nghiệm khác biệt về di sản, ẩm thực và nghỉ dưỡng.

Vietnam Airlines tăng cường kết nối các điểm đến, đáp ứng nhu cầu đi lại dịp tết và góp phần tạo sức bật cho du lịch nội địa

Hàng không vì vậy không chỉ đảm nhiệm vai trò vận chuyển hành khách mà còn là một mắt xích quan trọng trong việc hình thành các hành trình du lịch. Việc mở rộng mạng bay, đa dạng hóa khung giờ khai thác và phối hợp với doanh nghiệp lữ hành, địa phương có thể giúp du khách tiếp cận nhiều điểm đến hơn, đồng thời tạo điều kiện phân bổ dòng khách hợp lý giữa các mùa và các chiều bay.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, tính đến hết tháng 9.2026, cả nước phục vụ khoảng 126 triệu lượt khách nội địa, đón gần 17,7 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 874.000 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy quy mô và sức lan tỏa ngày càng lớn của ngành du lịch đối với các lĩnh vực vận tải, lưu trú, ăn uống, thương mại và vui chơi giải trí.

Trong bối cảnh đó, việc khuyến khích người dân khám phá các điểm đến trong nước, nhất là những địa phương còn nhiều dư địa phát triển, không chỉ mang lại thêm lựa chọn cho du khách mà còn góp phần đưa nguồn chi tiêu du lịch lan tỏa rộng hơn đến các khu vực.

Vietnam Airlines mở rộng kết nối, kích cầu du lịch dịp tết

Dịp Tết Đinh Mùi 2027, Vietnam Airlines Group, gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO, đã mở bán gần 3,7 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, tăng 11% so với cao điểm tết trước. Giai đoạn khai thác cao điểm kéo dài từ ngày 22.1 đến 20.2.2027, tương ứng từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch.

Trên mạng bay nội địa, lượng chỗ giữa Hà Nội và TP.HCM dự kiến tăng 15,4%; giữa TP.HCM và Đà Nẵng tăng 7%. Một số đường bay từ TP.HCM đến Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế cũng được tăng từ 6% đến 13%.

Vietnam Airlines tăng tải và triển khai chính sách giá ưu đãi trên các chuyến bay ngược chiều cao điểm tết, tạo thêm lựa chọn cho hành khách và góp phần tạo sức bật cho du lịch nội địa

Đáng chú ý, một trong những giải pháp kích cầu của hãng là chính sách giá ưu đãi trên các chuyến bay ngược chiều cao điểm tết. Đây là những chuyến bay có lượng khách thấp hơn so với chiều di chuyển chính trong từng giai đoạn, qua đó mở ra cơ hội để hành khách linh hoạt lịch trình và tìm kiếm mức giá phù hợp.

Cụ thể, giá vé trên một số chuyến bay ngược chiều giữa Hà Nội và TP.HCM từ 888.000 đồng/chiều; giữa TP.HCM và Đà Nẵng, Huế, Tuy Hòa, Quy Nhơn từ 666.000 đồng/chiều, đã bao gồm thuế, phí. Các mức giá áp dụng cho những chuyến bay và hành trình đủ điều kiện theo chương trình của hãng, với số lượng chỗ có hạn.

Với những gia đình có kế hoạch du xuân, chính sách này mang đến thêm phương án để cân đối ngân sách. Không chỉ hỗ trợ người dân, việc khai thác hiệu quả các chuyến bay ngược chiều còn giúp cân đối dòng khách hai chiều, nâng cao hiệu quả sử dụng đội tàu bay và góp phần duy trì khả năng kết nối giữa các trung tâm kinh tế, du lịch trong dịp cao điểm.

Cùng với chính sách giá, Vietnam Airlines cũng chú trọng mở rộng hoạt động xúc tiến và liên kết du lịch. Các hoạt động này được triển khai cùng nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Huế, Đà Nẵng, hướng đến việc kết nối đường bay với sản phẩm du lịch cụ thể. Thông qua hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành và đơn vị dịch vụ, hãng góp phần xây dựng những hành trình có tính liên kết, giúp du khách dễ dàng tiếp cận các trải nghiệm tại nhiều điểm đến.

Trong bối cảnh du lịch ngày càng trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, sự phối hợp giữa hàng không, địa phương và doanh nghiệp dịch vụ có ý nghĩa thiết thực. Một đường bay được khai thác hiệu quả không chỉ đưa hành khách đến điểm đến mà còn tạo thêm cơ hội kinh doanh cho khách sạn, nhà hàng, đơn vị vận chuyển và các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch.

Với mỗi gia đình, một chuyến du xuân có thể bắt đầu từ mong muốn đơn giản là được sum họp, đổi không khí và dành thêm thời gian bên nhau. Nhưng khi những hành trình ấy được kết nối thuận tiện hơn, lựa chọn về điểm đến và chi phí đa dạng hơn, nhu cầu du lịch cá nhân cũng có thể trở thành động lực cho sự phát triển của cả một hệ sinh thái dịch vụ.