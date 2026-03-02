Du lịch xáo trộn vì chiến sự Trung Đông

Doanh nghiệp dừng tour, khách tạm hủy hành trình

Trao đổi với Thanh Niên sáng 1.3, ông Nguyễn Nhất Vũ, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Công ty du lịch FIT Tour, cho biết đã chủ động thông báo tạm ngừng khai thác tour Pakistan mùa hoa anh đào khởi hành từ 27.3 cho đến khi tình hình an ninh được xác nhận ổn định. Quyết định được đưa ra sau khi doanh nghiệp (DN) theo dõi thông tin quốc tế về căng thẳng khu vực Trung Đông, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách.

"Về phản ứng thị trường, một số khách hàng chủ động liên hệ hỏi tình hình, song chưa ghi nhận làn sóng hủy tour diện rộng. Tâm lý chung là thận trọng chờ thêm dữ liệu, chưa đến mức hoảng loạn", đại diện FIT Tour cho hay.

Hình ảnh chuyến bay từ Dubai tới TP.HCM tối 28.2, trước khi sân bay Dubai đóng cửa ẢNH: L.N

Đại diện Công ty Du lịch Việt cũng thông tin hiện có nhiều đoàn khách đã có vé và visa đi Dubai (UAE) trong tháng 3 song một bộ phận khách bày tỏ mong muốn dời chuyến vì lo ngại. "Quan điểm của chúng tôi là tôn trọng lựa chọn của khách. Nếu không muốn đi vào thời điểm này, công ty sẵn sàng hỗ trợ dời tour sang đợt sau, đồng thời làm việc với hãng bay và đối tác để xin mức phí đổi thấp nhất trên cơ sở bất khả kháng", đại diện công ty nói.

Tại Vietravel, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông công ty, cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, Vietravel đang phục vụ 3 đoàn khách tại Dubai với tổng cộng 51 du khách và 1 đoàn khách tại Ai Cập với 24 du khách. Dù chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng trực tiếp đến du khách nhưng để đảm bảo mức độ an toàn cao nhất, Vietravel đã phối hợp với hãng vận chuyển và đối tác địa phương bố trí khách sạn đạt tiêu chuẩn, đảm bảo đầy đủ dịch vụ ăn uống và nhu cầu thiết yếu, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên giữa hướng dẫn viên và bộ phận điều hành để cập nhật thông tin liên tục đến khách hàng.

Đối với các hành trình dự kiến khởi hành trong tháng 3 sử dụng các hãng hàng không Emirates và Qatar Airways, DN đã chủ động liên hệ khách hàng để tư vấn phương án phù hợp với diễn biến thực tế. Tùy tình hình khai thác của hãng, công ty có thể điều chỉnh tuyến bay, cập nhật lịch khởi hành mới hoặc chuyển sang hành trình thay thế khi cần thiết.

Các công ty du lịch phải thay đổi kế hoạch khiến lịch trình của rất nhiều du khách xáo trộn theo. Anh Đoan Trường (TP.HCM) đã đăng ký tour Pakistan của FIT Tour từ tháng 10-11 năm ngoái sau 2 năm liên tiếp lỡ hẹn, giờ lại phải tiếp tục chờ đợi. "Quyết định tạm dừng tour Pakistan của công ty du lịch là hợp lý. An toàn khách hàng phải đặt lên hàng đầu. Dù có thể đến cuối tháng 3 tình hình ổn định trở lại, việc chủ động hủy sớm giúp cả công ty lẫn khách không phải chờ đợi trong tâm lý bất an. Thà chờ rõ ràng rồi mở tour lại còn hơn đi trong trạng thái lo lắng", anh chia sẻ và hy vọng nếu đầu tháng 4 tình hình ổn định, tour Pakistan có thể được nối lại.

Trong khi đó, chị Yến Nhi Châu, du khách từ TP.HCM, vừa kết thúc hành trình khám phá Jordan với các điểm đến nổi tiếng như Wadi Rum và Petra. Tuy nhiên, kế hoạch trở về VN của chị bất ngờ bị xáo trộn khi chuyến bay của hãng Turkish Airlines, quá cảnh tại Istanbul, bị hủy vào sáng 28.2. Sau đó, hãng bay thông báo đổi sang chuyến khác lùi một ngày, đồng nghĩa kéo dài lịch trình, thời gian quá cảnh tại Istanbul dài hơn dự kiến. "Tổng thời gian di chuyển lên tới khoảng 33 tiếng nên khá mệt. Tuy vậy, tâm lý của tôi vẫn ổn định bởi hãng hàng không đã hỗ trợ đổi chuyến và cập nhật thông tin rõ ràng. Hiện tại, tôi chỉ mong về VN an toàn, dù có chậm một chút cũng không sao", chị cho hay.

Hy vọng gián đoạn chỉ mang tính thời điểm

Ở chiều ngược lại, nguồn khách Trung Đông đến VN chắc chắn cũng bị ảnh hưởng lớn bởi chiến sự.

Nhiều tour đưa người Việt đi Dubai phải hủy vì chiến sự vùng Trung Đông ẢNH: FIT TOUR

Du khách từ Trung Đông, đặc biệt là các nước thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), nổi tiếng với mức chi tiêu cao, thích du lịch nghỉ dưỡng sang trọng, được xác định là một trong những mục tiêu trọng điểm để VN phát triển du lịch cao cấp, theo chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030. Từ sau đại dịch Covid-19, Trung Đông là thị trường mà ngành du lịch VN tập trung khai thác. Đến nay, các điểm đến của VN đã "lọt vào mắt xanh" của rất nhiều tỉ phú từ UAE. Các lễ cưới xa hoa, những cuộc họp và teambuilding "khủng" lần lượt được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam đã đưa VN chính thức bước vào đường đua đón khách "nhà giàu". Trong vòng 3 năm qua, các hãng hàng không Emirates Airlines và Qatar Airways nhanh chóng mở nhiều đường bay thẳng đưa "khách sộp" từ các nước GCC tới VN.

Theo bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Trung Đông là thị trường chiến lược mà Vietravel đã chủ động khai thác từ nhiều năm qua. Khu vực này không chỉ giữ vai trò trung chuyển hàng không toàn cầu mà còn là thị trường nguồn khách có mức chi tiêu cao và khả năng kết nối thuận lợi đến châu Âu, châu Phi và Nam Á. Diễn biến địa chính trị hiện nay chắc chắn tạo ra tác động ngắn hạn, đặc biệt đối với hoạt động hàng không và trung chuyển quốc tế. Việc hạn chế không phận hoặc điều chỉnh khai thác có thể dẫn đến thay đổi lịch trình và gia tăng chi phí vận hành trong giai đoạn tức thời.

"Tuy nhiên, chúng tôi nhìn nhận đây là yếu tố mang tính thời điểm. Các hãng hàng không quốc tế có năng lực điều phối linh hoạt và thường nhanh chóng định tuyến thay thế khi điều kiện an toàn được đảm bảo. Vietravel tiếp cận thị trường Trung Đông theo nhiều kịch bản khác nhau, không đánh giá dựa trên một chiều rủi ro ngắn hạn. Nếu tình hình được kiểm soát và không lan rộng thành xung đột khu vực, thị trường có khả năng phục hồi tương đối nhanh nhờ hệ thống trung chuyển mạnh của Dubai, Doha và Abu Dhabi. Dù giá vé có thể điều chỉnh tăng nhẹ do chi phí điều phối, tâm lý khách hàng thận trọng hơn, nhưng nhu cầu du lịch quốc tế khó có khả năng đóng băng", bà Vân Khanh nhìn nhận.

Song song, Vietravel cũng đã chủ động rà soát kế hoạch khai thác tuyến và tăng cường đa dạng hóa hành trình, đặc biệt là các tuyến châu Âu không trung chuyển qua Trung Đông, các tuyến charter hoặc phương án kết nối qua Đông Á nhằm giảm thiểu phụ thuộc vào một điểm trung chuyển duy nhất.