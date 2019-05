200 triệu đồng để tắm trên khoang hạng nhất máy bay

Hạng nhất của mỗi hãng sẽ có một tuyệt chiêu khác nhau để hút khách siêu giàu. Chẳng hạn Singapore Airlines khoang hạng nhất sẽ có giường đôi cho khách, Cathay Pacific Airways (Hong Kong), ANA (Nhật)… thì phòng chờ cho khách hạng nhất được thiết kế như một căn hộ riêng…

Nhưng xét về sự xa xỉ thì có vẻ hai hãng hàng không đều của Các tiểu vương quốc A Rập thống nhất (UAE) là Emirates (của tiểu vương quốc Dubai) và Etihad Airways (của tiểu vương quốc Abu Dhabi) đang so kè nhau với khoản mang cả phòng tắm lên máy bay.

Ảnh: T. Phước Giường nằm thẳng người và cả quầy bar mini trong khoang riêng

Số lượng khoang hạng nhất phụ thuộc vào từng loại máy bay khác nhau. Đối với máy bay A380 - có 14 khoang hạng nhất, một chiếc Boeing 777-300ER có thể có 8 khoang hạng nhất và mỗi chiếc máy bay có khoang hạng nhất sẽ được thiết kế 2 phòng tắm. Emirates là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới cung cấp dịch vụ phòng tắm trên các chuyến bay tầm xa của mình và cho tới nay cũng mới chỉ có thêm hãng thứ hai.

Ảnh: T.Phước Phòng tắm với vòi hoa sen, khu thư giãn

Theo các chuyên gia, để có cải tiến quan trọng và xa xỉ này, máy bay sẽ phải mang thêm 500 lít nước. Khi khách vào sử dụng, nước sẽ chảy trong vòng 5 phút và mỗi hành khách có 20 phút dùng phòng tắm của máy bay.

Theo Emirates, mỗi khoang cá nhân hạng nhất có giá khoảng 500.000 USD, riêng khu quầy bar trên máy bay A380 được đầu tư hơn 3 triệu USD.

Hiện nay để tận hưởng thử trải nghiệm thư giãn với vòi nước ấm trên độ cao hơn 10.000m bạn phải trả khoảng hơn 200 triệu/khứ hồi cho hành trình từ TP.HCM đến New York (trong khi hạng phổ thông trung bình khoảng 18-22 triệu/ khứ hồi). Mức vé này rẻ hơn chặng Dubai – New York tầm khoảng 260 triệu/khứ hồi, do các chuyến khởi hành từ Việt Nam của hãng này chưa trang bị khoang hạng nhất, khách phải “ngồi tạm” hạng thương gia trước khi chuyển sang hạng nhất ở sân bay quá cảnh Dubai.