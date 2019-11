Bán đảo Sơn Trà: Cấp thẻ tham quan; cấm xe tay ga thì đi lộ trình nào?

Lộ trình xe trung chuyển phục vụ khách du lịch dã ngoại, tham quan bán đảo Sơn Trà cụ thể như sau:

Tuyến 1: Lộ trình xuất phát từ Bãi xe phục vụ APEC – Cây Đa di sản và quay về. Thời gian dự kiến di chuyển hết lộ trình là 60 phút, trong đó thời gian di chuyển là 30 phút và thời gian còn lại xe trung chuyển sẽ dừng để du khách tham quan tại điểm du lịch Cây Đa.

Tuyến 2: Lộ trình từ Bãi xe trung chuyển tại ngã ba đường Hoàng Sa và Lê Đức Thọ – Nhà Vọng Cảnh – Sân bay trực thăng (cũ) – Đỉnh Bàn Cờ – Cây Đa di sản – Chùa Linh Ứng - Bãi xe trung chuyển tại ngã ba đường Hoàng Sa và Lê Đức Thọ.

Tổng thời gian dự kiến di chuyển lộ trình trên là 3 giờ, trong đó, thời gian xe di chuyển khoảng là 90 phút, thời gian dừng tại mỗi điểm 15 - 30 phút.

Tuyến 3: Lộ trình từ Bãi xe trung chuyển tại ngã ba đường Hoàng Sa và Lê Đức Thọ - Điểm ngắm Voọc – Điểm ngắm cảnh – Điểm ngắm Voọc – ngã ba Tiên Sa về hướng Nhà Vọng Cảnh – Bãi xe trung chuyển tại ngã ba đường Hoàng Sa và Lê Đức Thọ.

Tổng thời gian dự kiến di chuyển là 130 phút, trong đó thời gian di chuyển là 75 phút, thời gian dừng tại mỗi điểm là 15- 20 phút.

Đối với tuyến đường còn lại, các tuyến nhánh giao với các tuyến nêu trên, du khách không được phép di chuyển do hiện trạng hạ tầng không đảm bảo an toàn, trừ các phương tiện phục vụ quốc phòng , an ninh, bảo vệ rừng...