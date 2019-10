Tai nạn chết người tại Sơn Trà: Đà Nẵng cấm xe tay ga lưu thông

Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian qua, du khách và người dân khi tham quan báo đảo Sơn Trà liên tục gặp tai nạn dẫn đến chết người. Các vụ tai nạn này đa số đều liên quan đến xe tay ga. Tai nạn thường xảy ra ở những con dốc cao và đều xảy ra khi xe tay ga đổ dốc…

Chiều 15.10, theo thông tin từ UBND TP. Đà Nẵng, Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký văn bản kết luận về phương án quản lý, đảm bảo an toàn cho du khách khi dã ngoại, tham quan sau nhiều vụ tai nạn chết người tại Sơn Trà.

Xe tay ga bị cấm

Theo nhận định, thời gian qua tại khu vực bán đảo Sơn Trà xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến du khách dã ngoại và tham quan. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tham quan, dã ngoại tại khu vực trong thời gian đến, ông Lê Trung Chinh đã yêu cầu triển khai thực hiện nhiều biện pháp.

Cụ thể, đối với đoạn từ nút giao đường Hoàng Sa đi đến điểm tham quan cây đa ngàn năm, TP cho phép các phương tiện di chuyển trừ xe tay ga; bố trí trạm gác để kiểm soát, hướng dẫn phương tiện trên các tuyến nhánh.

Với tuyến đường từ nút giao đường Yết Kiêu đi đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc, đối với đoạn từ Trạm phát sóng DRT đến đỉnh Bàn Cờ, cho phép tất các phương tiện giao thông tham gia trừ xe tay ga.

Với đoạn đường nối tiếp theo từ đỉnh Bàn Cờ đi Bãi Bắc, nghiên cứu chỉ cho phép phương tiện di chuyển 1 chiều do khu vực này hiện trạng hạ tầng không đảm bảo tổ chức giao thông 2 chiều; bố trí 1 trạm gác tại khu vực gần Trạm phát sóng DRT để kiểm soát, hướng dẫn phương tiện trên tuyến đường nêu trên.

Đỉnh Bàn Cờ là nơi thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tuy nhiên đường đến đây rất nguy hiểm Ảnh: Hoàng Sơn

Với tuyến đường từ nút giao đường Yết Kiêu đi Suối Ôm, cho phép các phương tiện di chuyển trừ xe tay ga tham gia giao thông từ nút giao đường Yết Kiêu đi Suối Ôm và ngược lại; bố trí 1 trạm gác để kiểm soát.

Với các tuyến đường còn lại, các tuyến nhánh giao với các tuyến đường nêu trên, do hiện trạng hạ tầng không đảm bảo an toàn giao thông nên không cho phép các phương tiện di chuyển trên các tuyến đường này, trừ phương tiên phục vụ quốc phòng, an ninh…

Tại văn bản này, UBND TP giao Sở GTVT TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lắp đặt biển báo cấm, hướng dẫn phương tiện xa tay ga trên các đoạn tuyến đường nêu trên.

Sở Du lịch chỉ đạo Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển triển khai ngay việc bố trí các trạm gác, đề xuất bố trí lực lượng tại các trạm gác để kiểm soát, hướng dẫn phương tiện…

Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch có biện pháp quản lý số lượng người, phương tiện tham quan, dã ngoại trên bán đảo Sơn Trà để phục vụ cho công tác quản lý, xử lý khi có sự cố xảy ra.

Trung chuyển khách du lịch tham quan bán đảo Sơn Trà

Cũng trong văn bản này, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phương án tổ chức xe trung chuyển để vận chuyển khách du lịch tham quan, dã ngoại trên báo đảo Sơn Trà, hoàn thành trước ngày 25.10.

Ông Chinh lưu ý, các ngành lựa chọn loại hình phương tiện vận chuyển phù hợp; nghiên cứu, bổ sung bố trí các điểm dừng chân để người dân, du khách tham quan bán đảo Sơn Trà; bố trí vị trí bãi đỗ xe ô tô, xe gắn máy để sử dụng phương xe trung chuyển; thực hiện thí điểm trong 3 tháng, sau đó sẽ sơ kết để điều chỉnh phù hợp.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu ngành chức năng tổ chức xe trung chuyển Ảnh: Hoàng Sơn

UBND TP. Đà Nẵng giao Bộ chỉ huy Quân sự TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương có ý kiến về việc sử dụng các tuyến đường hiện nay do đơn vị quản lý trên báo đảo Sơn Trà vào mục đích quốc phòng kết hợp với dịch vụ du lịch TP.

Sở GTVT TP phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất việc nâng câp tuyến đường nối từ đỉnh Bàn Cờ đi Bãi Bắc nhằm đảm an toàn giao thông trên tuyến…

Về phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà, UBND TP giao Sở Du lịch TP xây dựng phương án khai thác du lịch tại Sơn Trà trong năm 2020, tập trung tham mưu hoàn thiện các tuyến, điểm dừng chân đã có sẵn, đề xuất các tuyến, điểm dừng chân mới, xây dựng các chương trình tham quan du lịch đặc trưng tại bán đảo Sơn Trà.