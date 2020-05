'Bí kíp' đi máy bay an toàn hậu dịch Covid-19

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam đang được kiểm soát hiệu quả , việc dịch chuyển trở lại đang dần được khôi phục, trong đó máy bay được đánh giá là một trong những phương tiện vận chuyển an toàn nhất.

Ưu thế dòng máy bay thân rộng

Các chuyên gia cũng đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích cho các hành khách để thắt chặt hơn nữa mức độ an tâm khi sử dụng phương thức vốn đã an toàn này, khi hành khách có nhiều lựa chọn về máy bay để đặt vé. Trong khi độ ẩm tốt nhất cho cơ thể con người là khoảng 40 - 70%, thì độ ẩm trên khoang máy bay thường chỉ đạt dưới 20%. Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sự chênh lệch lớn này có thể dẫn tới một số hiện tượng khô da, khô mắt và đặc biệt mũi, dẫn đến hắt hơi và ho, điều này khiến cho sức đề kháng của hành khách giảm khi đi máy bay.

Những dòng máy bay thân rộng thế hệ mới như Boeing 787 Dreamliner , Airbus A350 có công nghệ làm giảm áp suất của máy bay, cho phép độ ẩm cao hơn, tạo cảm giác dễ chịu cho hành khách.

Đặc biệt, dòng máy bay Boeing 787-9 còn có hệ thống tự động làm ẩm giúp không khí trong cabin luôn ở mức tốt nhất trên máy bay, áp suất trên khoang luôn được duy trì ở mức tương đương với độ cao 1,8 km, giảm cảm giác ù tai cho hành khách.

Theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), hệ thống màng lọc HEPA (High Efficiency Particulate Air) được trang bị trên máy bay hoạt động tương tự hệ thống làm sạch không khí trong phòng phẫu thuật, do đó nguy cơ lây nhiễm các bệnh do vi khuẩn, virus trên máy bay thấp hơn nhiều so với các không gian khép kín khác.

Boeing 787-9 Dreamliner - dòng máy bay thân rộng được ưa chuộng bậc nhất của Boeing, hiện được được trang bị hệ thống lọc không khí sử dụng bộ lọc HEPA chất lượng cao, sử dụng công nghệ bơm khí máy nén điện (electric compressors). Theo đó, không khí tươi được bơm trực tiếp từ bên ngoài vào cabin thông qua một tuyến đường tách biệt với động cơ, vì thế không khí sẽ luôn tươi mới nhất.

Chọn vị trí ngồi thoáng trên máy bay

Theo kết quả nghiên cứu của nhóm Viện hàn lâm khoa học quốc gia đăng trên trang tin NPR của Mỹ, vị trí bên cửa sổ được xem là chỗ an toàn nhất và giảm tối thiểu khả năng bị lây nhiễm.

Vị trí gần cửa sổ do ít tương tác với nhiều hành khách đi qua lại, giúp bạn tạo khoảng cách, tránh xa những người khác trên chuyến bay cũng như mầm bệnh lây lan. Cụ thể, theo số liệu thống kê trung bình, một vị hành khách khi ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ sẽ chỉ tương tác với các thành viên trong đoàn bay hoặc hành khách khác tối đa khoảng 12 lần.

Boeing 787-9 có bộ lọc không khí giúp không khí trên máy bay thoáng, sạch, đảm bảo an toàn cho khách hàng Các dòng máy bay thân rộng có sức chứa chỗ ngồi lớn cho phép hành khách ngồi giãn cách một cách linh động hơn so với máy bay thân hẹp. Việc bố trí hành khách ngồi giãn cách trên máy bay đảm bảo cách nhau 2 m cũng giúp nguy cơ lây nhiễm virus sẽ được hạn chế tối đa nhất.

Đơn cử, dòng máy bay A350 bao gồm 305 ghế, khoang hạng thương gia có 29 ghế, được sắp xếp so le như hình xương cá tạo không gian riêng tư cho hành khách. Hay dòng máy bay A321NEO thuộc dòng vận tải hành khách có một lối đi rộng, cửa khoang khách thiết kế mới, bao gồm 220 chỗ ngồi. Cùng với đó cabin và lối đi thiết kế rộng rãi, mang đến sự thoải mái cao nhất cho hành khách, giúp hành khách di chuyển một cách dễ dàng.

Tại Việt Nam, nhiều hãng hàng không đã đưa vào khai thác các dòng tàu bay thế hệ mới, thân rộng, công nghệ hiện đại trên các đường bay nội địa nhằm mang tới cho khách hàng những trải nghiệm chất lượng và an toàn như Vietnam Airlines, Bamboo Airways…

Bamboo Airways hiện đang đẩy mạnh khai thác dòng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner trên trục bay “vàng” Hà Nội - TP.HCM. Hãng cũng liên tục tiến hành tăng chuyến đến các thành phố du lịch lớn để phục vụ nhu cầu du lịch, thông thương tăng mạnh của khách hàng sau thời gian giãn cách xã hội

Dòng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner Bamboo Airways đang khai thác có thể chở tối đa 294 khách, trong đó khoang thương gia có 26 ghế, khoang phổ thông đặc biệt có 21 ghế và khoang phổ thông có 247 ghế.