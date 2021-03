Đà Nẵng thí điểm vui chơi đêm ở bãi biển kích cầu du lịch thời Coivid-19

Nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch mới, các loại hình dịch vụ đa dạng và tiện ích phục vụ cộng đồng thu hút người dân và du khách đến tham quan, vui chơi, UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức thí điểm các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn).

Theo đó, khu vực tổ chức thí điểm các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An sẽ được triển khai từ nút giao tuyến đường Hoàng Kế Viêm tới nút giao tuyến đường Nguyễn Văn Thoại, với chiều dài 865m gồm: khu vực bãi cát từ kè ra sát mép nước biển, dao động 55 - 60m (theo số liệu quan trắc năm 2019) và vỉa hè ven biển với tổng dự toán kinh phí hơn 11 tỷ đồng. Khu vực này sẽ kết nối với 2 dự án (khách sạn Holiday Beach và Danabeach) từ nút giao thông Hoàng Kế Viêm đến khu vực nhà tắm nước ngọt Sao Biển.

Hoạt động vui chơi giải trí về đêm được tổ chức thí điểm dự kiến từ tháng 4.2021 đến tháng 4.2023 với tên gọi “Bãi biển đêm Mỹ An - My An Night Beach”, với các sản phẩm, dịch vụ như: dịch vụ xe lưu động thức ăn nhanh, nước giải khát (food-truck); bố trí, sắp xếp lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ dưới bãi cát bảo đảm văn minh đô thị, hấp dẫn; dịch vụ mát-xa trị liệu; chiếu phim trên bãi biển; sân khấu sự kiện ngoài trời kết hợp tổ chức sinh hoạt cộng đồng, các trò chơi dân gian; khu check-in trên bãi biển...