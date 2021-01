Dịch Covid người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TP.HCM trốn dịch, kiếm việc làm

Chiều 7.1, Sở Du lịch phối hợp Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm quy chế về công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao chất lượng quản lý du lịch tại TP.HCM

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, Công an TP thường xuyên trao đổi Sở Du lịch những thông tin góp phần đảm bảo an ninh du lịch theo chức năng như: tình hình công dân nước ngoài lợi dụng thị thực du lịch nhập cảnh TP để lao động trái phép, vi phạm pháp luật.