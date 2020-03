Du khách Anh nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng từng đánh golf, lưu trú tại Hội An

Sáng 9.3, Sở Y tế Quảng Nam, cho biết liên quan đến 40 du khách đang được cách ly tại địa phương, trong đó có 33 du khách đi cùng chuyến bay với cô gái Hà Nội dương tính với Covid-19 (ca nhiễm thứ 17). Ngành y tế tỉnh đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm, hiện vẫn đang chờ kết quả.

Danh sách 9 bệnh nhân mới trong số 30 người nhiễm Covid-19 ở Việt Nam

Liên quan đến hai du khách người Anh dương tính với Covid-19, lãnh đạo TP.Hội An cho biết theo lịch trình di chuyển thì hai người này từng đến Hội An.

Cụ thể, ngày 5.3, hai du khách này tham gia đánh golf tại Hội An. Ngày 6.3, họ lưu trú tại khách sạn Montgomerie Links Hotel & Villas Hội An (Hội An).

Xuất hiện thông tin thất thiệt

Trao đổi với PV Thanh Niên vào sáng 9.3, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Hội An, cho biết khuya và sáng sớm nay (9.3), trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về tình hình Covid-19 Hội An chưa được kiểm chứng. Trong đó có hình ảnh chụp danh sách người có kết quả dương tính Covid-19 và cho rằng do công an cung cấp.

Tuy nhiên, sau khi làm việc với Công an thành phố Hội An thì công an khẳng định không hề có thông tin này. Chức năng của công an không phải làm chuyên môn về y tế nên nếu có kết quả xét nghiệm âm tính hay dương tính thì cơ quan công bố là y tế chứ không phải công an. Theo ông Lanh, cho đến giờ phút này, 31 mẫu ở Hội An gửi đi xét nghiệm vẫn chưa có kết quả. Do số lượng lấy mẫu ở Quảng Nam nhiều nên tiến độ sẽ chậm hơn, khả năng tối nay (9.3) mới có kết quả.

“Kết quả xét nghiệm chưa có nên những thông tin trên mạng xã hội bảo xuất hiện ca dương tính ở Hội An là không có cở sở để khẳng định”, ông Lanh nói.

Nghi ngờ có nguồn lây Covid-19 khác ngoài bệnh nhân số 17 trên chuyến bay VN0054

Cũng theo ông Lanh, ngày hôm qua 8.3, có ý kiến chỉ đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng phải có phương án giúp cho Quảng Nam về việc xét nghiệm lần đầu, nếu đặt nghi vấn có trường hợp dương tính với Covid-19 thì phải gửi ra Viện Pasteur Nha Trang.

Ông Lanh cũng cho rằng, hiện có vài trường hợp điện thoại báo khách sạn này, khách sạn kia có khách đang sốt ho yêu cầu trợ giúp. Nhưng khi các ngành chức năng đến kiểm tra thì không có ai bị ho sốt cả. Chủ khách sạn cũng khẳng định là không hề có.

“Dù xuất phát từ động cơ gì thì việc này không nên, ảnh hưởng rất lớn đến công tác tác chiến phòng dịch. Ngành chức năng sẽ vào cuộc điều tra. Mọi người cẩn thận trước các thông tin, đừng đẩy tình hình càng thêm phức tạp và nên cảnh giác với những thông tin thất thiệt xuất hiện trên mạng xã hội”, ông Lanh nói.

Trước đó, ngày 8.3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và công tác kiểm tra, giám sát trường hợp các du khách đi trên chuyến bay VN0054 cùng với bệnh nhân N.H.N (bệnh nhân thứ 17 dương tính với Covid-19) di chuyển đến địa bàn Quảng Nam.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam khẳng định đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa phát hiện ca bệnh do Covid-19 nào. Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn đã tổ chức cách ly tại nhà và nơi cư trú 61 trường hợp.

Riêng trong ngày 8.3, Bệnh viện đa khoa Hội An đã tiếp nhận 2 trường hợp đến từ Mỹ và 1 trường hợp người dân Hội An là lễ tân khách sạn có biểu hiện sốt, đau họng cũng đã cách ly theo dõi, lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Kiểm tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần với 40 trường hợp này, Sở Y tế Quảng Nam đã lập danh sách 331 trường hợp và đưa vào quản lý y tế để theo dõi Covid-19.