Hội An: Cách ly 36 du khách bay cùng cô gái Hà Nội dương tính Covid-19

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, sơ bộ thống kê của chính quyền Hội An có 36 du khách bay cùng chuyến với cô gái dương tính Covid-19 sinh sống ở Hà Nội (ca nhiễm Covid-19 thứ 17 của Việt Nam) hiện đang ở 16 khách sạn, khu nghỉ dưỡng.

“Số lượng cụ thể vẫn chưa chốt, do có quá nhiều thông tin. Chính quyền Hội An rất nóng ruột và chờ đợi danh sách chuẩn xác hơn từ cơ quan công an”, ông Lanh nói thêm và cho hay thành phố Hội An sẽ họp khẩn để tìm biện pháp xử lý vào chiều nay 7.3.