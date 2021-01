Du khách check-in mỏm đá 'tử thần', rơi xuống vách núi: 'Suýt mất mạng, trả giá cho đam mê'

3 ngày sau khi nhập viện điều trị vì té xuống vách núi lúc trèo ra mỏm đá "tử thần" để check-in ở Hà Giang , anh Mai Thế Hải (29 tuổi, ngụ Sơn La) cho biết hiện 1 chân vẫn chưa thể cử động được và đang phải tiếp tục theo dõi ở bệnh viện.

Anh Hải kể, vừa qua, tranh thủ dịp nghỉ cuối tuần, anh đã rủ bạn quê Hưng Yên cùng đi lên Cao Bằng ngắm băng tuyết và chọn đường về là đi qua Hà Giang. Đến mỏm đá "tử thần", anh vừa trèo ra check-in thì bị choáng, thấy lạnh cóng chân nên bị trượt ngã.

"Mọi thứ diễn ra rất nhanh tôi gần như không có cảm giác gì, may mắn túm được vào bụi cây nhỏ nên dừng lại. Lúc ấy tôi mới thấy choáng váng vì va đập mạnh và vết thương to mất nhiều máu. Sau 3 ngày điều trị, chân tôi vẫn chưa cử động được, bác sĩ nói bị đứt cơ, rạn xương", anh Hải chia sẻ.

Anh Hải cũng cho hay, bản thân là người thích khám phá, nhưng lần này không may mắn nên xảy ra tai nạn. Sau sự cố này, anh Hải cho rằng sẽ vẫn check-in nhưng chọn các phương án an toàn hơn như đứng ở bên trong nhìn ra vì "suýt mất mạng 1 lần là kỳ tích rồi, may mắn sẽ không có lần 2".

Hiện tại sức khỏe anh Hải tương đối ổn định, nhưng chân chưa cử động được

Anh nhắn nhủ: "Không ai là không có ước mơ hay hoài bão, cũng không ai cấm được ước mơ sở thích của mình, có điều trước khi làm gì mọi người hãy nhìn lại phía sau để quyết định cho đúng đắn vì chúng ta còn người thân".

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Trung tâm Văn hóa , Thông tin và Du lịch H.Mèo Vạc (Hà Giang) cũng cho biết mỏm đá "tử thần" đã được chính quyền xã Pải Lủng (H.Mèo Vạc) rào lại để người dân, du khách vào mạo hiểm vào check-in, đồng thời lực lượng công an xã sẽ theo dõi, nhắc nhở tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

"Tấm bảng cảnh báo nguy hiểm đã được cắm từ lâu nhưng du khách vẫn mạo hiểm để check-in ở đây, giờ rào lại để ngăn du khách không liều mình check-in ở mỏm đá "tử thần" này nữa", vị đại diện thông tin.

Trước đó, ông Lý Văn Đông - Chủ tịch UBND xã Pải Lủng cho biết, 10 giờ 20 phút sáng ngày 10.1, du khách nam đến khu vực nguy hiểm hay thường gọi mỏm đá "tử thần" ở Hà Giang để check-in thì không may bị trượt chân ngã xuống vách đá ở độ cao khoảng 13m.

Ngay khi nhận thông tin có người té vì check-in ở mỏm đá "tử thần", chính quyền địa phương, công an cùng người dân đã đến ứng cứu, đưa nạn nhân từ vách núi lên phía trên để đi cấp cứu. Thời điểm này, vì khu vực vách đá cheo leo, không có đường đi nên lực lượng cứu hộ vừa phải cõng, kéo và mất hơn 1 giờ đồng hồ mới đưa được nạn nhân lên khỏi vách núi.